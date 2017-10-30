Итоги недели: убийца пойман, игры с ножом, Матильда и 100-летие Октября

ИА «НовостиВолгограда.ру» подводит итоги прошедшей недели, напоминая о наиболее значимых и резонансных событиях в регионе, которые освещались на ленте нашего информагентства.

Убийца девушек пойман и доставлен в Волгоград

Одним из самых обсуждаемых событий уходящей недели стало задержание подозреваемого в убийстве двух молодых жительниц города Волжского. Девушки пропали еще в прошлую пятницу, 13-го октября. 28-летняя Ольга Шапошникова и 29-летняя Дарья Лабутина пошли в караоке-клуб и после этого их уже никто не видел. Главным подозреваемым в их пропаже стал 31-летний уголовник Александр Масленников. Именно в его компании девушек видели последний раз. Две недели, пока волонтеры и правоохранители занимались розыском девушек, Волжский сотрясали всевозможные слухи и домыслы. К сожалению, большинство из них подтвердились.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Вечером 26 октября Масленников был задержан в городе Химки Московской области. Именно здесь он скрывался на квартире своей приятельницы. Кстати, наш регион ему удалось покинуть на попутном транспорте, который Масленников нашёл в одной из социальных сетей.

Буквально сразу после задержания преступник начал давать признательные показания – он рассказал, что убил девушек в ту же ночь 13 октября. Более того, он дистанционно указал место место, где спрятал тела убитых волжанок. Вечером 27 октября оперативники обнаружили останки в указанном месте - на территории лесополосы вдоль улицы Пушкина в городе Волжском. Кроме того, Масленников рассказал, как развивались события в роковой вечер - обе девушки оказались с Масленниковым в его съемной квартире, одна из девушек отказала ему в интимной близости. Он несколько раз ударил ее ножом, а затем решил не оставлять свидетелей и убил вторую подругу. Чтобы спрятать улики, он перенес тела в ванную комнату и расчленил их.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Волгоградской области

Утром 27 октября бойцы СОБР «Вектор» регионального Управления Росгвардии доставили Масленникова в Волгоград. В тот же день вечером в городе Волжском начался следственный эксперимент. Убийцу доставили в лесопосадку, где он закопал останки своих жертв. Территория была оцеплена полицейскими спецподразделениями, подъезды к этому месту перекрыты. Непосредственно поблизости от места следственных действий собрались волонтеры, принимавшие участие в поисках девушек и другие горожане. Многие наблюдали за происходящим из окон квартир. Очевидцы сообщали в соцсетях, что, когда оперативники вели Масленникова к месту захоронения останков девушек, вслед ему неслись громкие проклятия и выкрики «Убийца!».

Фото: Юлия Бурлинова, vk.com/gest_vlz, ВК "Жесть Волжского 18+"

Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В понедельник, 30 октября, Волжский городской суд должен избрать подозреваемому меру пресечения на время расследования этого преступления.

Интернет научит обращаться с ножом-бабочкой, но кто ответит за смерть ребёнка?

Не менее резонансное происшествие случилось в среду, 25 октября, в средней школе №85 города Волгограда. Ученик восьмого класса погиб от ножевого удара в сердце прямо в здании школы. Тело мальчика обнаружили в туалете примерно в час дня. К моменту приезда медиков мальчик уже был мёртв. На место преступления немедленно выехала следственно-оперативная группа. По предварительным данным подросток на перемене крутил ножом-бабочкой. Таким образом, он показывал одноклассникам свое умение обращаться с ножом. Случайно во время трюка он ткнул ножом себе в грудь.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Бригада следователей работала в школе весь оставшийся день. Детей из образовательного учреждения многие родители забирали раньше времени. Кстати, в тот же день стало известно, что родители были в курсе увлечения подростка, по одной из версий они даже знали, что у мальчика есть нож.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

В тот же вечер по факту гибели 8-классника в школе №85 города Волгограда следственные органы СКР по региону возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ – «Убийство». И это сразу вызвало много вопросов у общественности, поскольку изначально речь шла о неосторожном обращении с ножом. Но все стало на свои места уже на следующий день. В четверг утром следователи рассказали, что у них есть явка с повинной от одноклассника погибшего. Он рассказал, что на перемене в коридоре школы демонстрировал приятелям свой нож. В момент, когда опасный предмет находился в руках у потерпевшего, хозяин ножа нечаянно толкнул его, и мальчик получил смертельное ранение в сердце. Испугавшись, подозреваемый выкинул нож на улицу.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Редакция ИА «НовостиВолгограда.ру» обнаружила на известном видеосервисе более 800 тысяч различных видео по обращению с ножом-бабочкой. От простой демонстрации своего умения, до специальных видеоуроков. Возможно, что и ученики 85-й средней школы занимались самоподготовкой на основании этих курсов. А желание продемонстрировать сверстникам приобретенные навыки закончилось трагедией.

Двухуровневая развязка вместо сложного перекрестка

В субботу, 28 октября, на Самарском разъезде введена в действие новая схема движения автомобилей. Этот сложный и достаточно аварийно-опасный перекресток начал работать в режиме двухуровневой развязки: проезд по мосту на Третьей Продольной стал альтернативой движению по улице Землячки. Для удобства водителей обустроены два новых съезда. Выехать с Третьей Продольной магистрали на Историческую теперь можно будет через улицу Лесогорскую, восстановленную за счёт сэкономленных средств, и по шоссе Авиаторов.

Фото: Яндекс. Панорамы

«Да здравствует Великий Октябрь!»

На этой неделе в Волгограде начали работать сразу две выставки, приуроченные к 100-летию Октябрьской революции. Мемориально-исторический музей при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества подготовил для горожан и гостей города выставку «Год великих потрясений». Авторы экспозиции хотели показать то, что Октябрьская революция стала событием общемирового масштаба. Но прежде всего, она стала переломным для нашего государства, расколовшим его на «до» и «после» революции.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

А вот на открытии новой экспозиции в волгоградском музее изобразительных искусств им. Машкова гостей встречала эффектная комиссарша в красной косынке и гвоздикой в петлице кожанки. В руках у нее была газета «Искра». Эту роль примерила на себя директор музея ИЗО Варвара Озерина. А сам вернисаж получился таким же ярким, как и события 1917 года, которые в разных видах и жанрах воспроизводит выставка произведений искусства.

Фото: Наталья Журбина, novostivolgograda.ru

«Фиксики» vs «Матильды»

Шесть кинотеатров Волгограда анонсировали премьеру «Матильды». Все они подтвердили, что выпустят в прокат фильм Алексея Учителя. Жители города-героя потянулись на просмотр нашумевшей исторической мелодрамы уже 26 октября. В связи с угрозами со стороны противников картины некоторые кинотеатры усилили охрану на всё время её проката. Между тем, никаких действий противников фильма в Волгограде отмечено не было. Как не было отмечено и особой активности самих зрителей. Волгоградцы, посмотревшие картину, выкладывают в соцсетях свои неоднозначные оценки фильму.

Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

Впрочем, киноконфликт на этой неделе все-таки состоялся. Причем, его причиной стал совершенно добрый детский мультик. В воскресенье, 29 октября, на утреннем киносеансе «Фиксиков» случилась потасовка родителей. На сеанс было столько много желающих, что по всей видимости волгоградцы просто запутались в очереди за билетами. В соцсетях сообщают о возникшей драке и вызванном наряде полиции.

Фото: Дмитрий Глебов, ВКонтакте, "Жесть Волгограда"