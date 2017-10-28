В Волжском идет следственный эксперимент на месте обнаружения тел девушек
Сегодня, 16:06ПроисшествияСветлана АлекбароваФото: Юлия Бурлинова/ vk.com/gest_vlz, ВК "Жесть ВОлжского 18+"
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сегодня в Волгоградскую область из Подмосковья бойцы полицейского СОБРа доставили 31-летнего Александра Масленникова, подозреваемого в убийстве двух девушек.
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру», с его участием сейчас проводятся следственные действия. В частности, в лесопосадке по ул. Пушкина в Волжском, где накануне были обнаружены останки Дарьи Лабутиной и Ольги Шапошниковой, сейчас проводится следственный эксперимент с участием Масленникова.
Напомним, накануне он дистанционно указал место, где закопал расчлененные тела убитых девушек.
Территория оцеплена полицейскими спецподразделениями, подъезды к этому месту перекрыты.
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp и Viber информационного агентства «НовостиВолгограда.ру»! Мы ждем ваших комментариев и новостей. Присылайте свои фото и видеоматериалы. Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 937 708 14 50
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей