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В Волжском идет следственный эксперимент на месте обнаружения тел девушек
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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В Волжском идет следственный эксперимент на месте обнаружения тел девушек

Сегодня, 16:06ПроисшествияСветлана АлекбароваФото: Юлия Бурлинова/ vk.com/gest_vlz, ВК "Жесть ВОлжского 18+"
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