В Волжском идет следственный эксперимент на месте обнаружения тел девушек

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру», с его участием сейчас проводятся следственные действия. В частности, в лесопосадке по ул. Пушкина в Волжском, где накануне были обнаружены останки Дарьи Лабутиной и Ольги Шапошниковой, сейчас проводится следственный эксперимент с участием Масленникова.

Сегодня в Волгоградскую область из Подмосковья бойцы полицейского СОБРа доставили 31-летнего Александра Масленникова, подозреваемого в убийстве двух девушек.

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