В Волгограде найден труп 14-летнего подростка с ножевым ранением
Сегодня, 15:13ПроисшествияНикита ДробныФото: ventotechi.tumblr.com
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Следователи выясняют обстоятельства шокирующего происшествия, произошедшего сегодня в Волгограде. Ученик восьмого класса погиб от ножевого удара в сердце прямо в здании школы.
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе СУ СК по Волгоградской области, 14-летнего школьника с проникающим ранением в сердце обнаружили в школьном туалете около часа назад. К моменту приезда медиков мальчик уже был мёртв. На место преступления немедленно выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники правоохранительных органов вскоре обнаружили на улице рядом со зданием школы окровавленный нож.
По предварительным данным, трагедия разыгралась в школе №85 Дзержинского района Волгограда. Подробности происшествия пока не уточняются — не сообщается даже, идёт ли речь о предумышленном убийстве или несчастном случае. Сейчас следователи опрашивают очевидцев и свидетелей происшествия.
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