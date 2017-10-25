В Волгограде найден труп 14-летнего подростка с ножевым ранением

Следователи выясняют обстоятельства шокирующего происшествия, произошедшего сегодня в Волгограде. Ученик восьмого класса погиб от ножевого удара в сердце прямо в здании школы.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе СУ СК по Волгоградской области, 14-летнего школьника с проникающим ранением в сердце обнаружили в школьном туалете около часа назад. К моменту приезда медиков мальчик уже был мёртв. На место преступления немедленно выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники правоохранительных органов вскоре обнаружили на улице рядом со зданием школы окровавленный нож.