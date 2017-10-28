Бойцы волгоградского СОБРа доставили Масленникова в Волгоград

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на начальника пресс-службы Управления Росгвардии по Волгоградской области, подозреваемый в убийстве двух молодых волжанок 31–летний ранее судимый Александр Масленников доставлен в Волгоград.

Поздно вечером 26 октября он был задержан в городе Химки Московской области. Из Химок в Волгоград задержанного этапировали бойцы СОБР «Вектор» регионального Управления Росгвардии.

Здесь Масленникова ожидают дальнейшие процессуальные действия по расследованию двойного убийства молодых девушек в городе Волжском.

Напомним, 18 октября Масленников был объявлен в розыск по подозрению в убийстве двух жительниц г. Волжского, которые вместе с ним 13 октября вышли из увеселительного заведения, и с тех пор их больше никто не видел.