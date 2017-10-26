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Зрителей «Матильды» в Волгограде будут усиленно охранять
Сюжеты:
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Ria ru

Зрителей «Матильды» в Волгограде будут усиленно охранять

Сегодня, 12:47ОбществоНикита ДробныФото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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