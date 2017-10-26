Зрителей «Матильды» в Волгограде будут усиленно охранять

Сегодня в Волгограде состоялись первые сеансы нашумевшего фильма «Матильда». В связи с угрозами со стороны противников картины некоторые кинотеатры усилили охрану на всё время её проката.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру», «Матильда» уже идёт по всему городу: к шести кинотеатрам, анонсировавшим премьеру заранее, присоединился также «Трактор», расположенный на втором этаже торгового комплекса «Диамант». Пока что никаких эксцессов, связанных с показом исторической мелодрамы, не произошло. Волгоградцы проявляют к киноленте Алексея Учителя явный интерес, однако посмотреть её в первый день проката всё-таки не спешат – большинство зрителей предпочитают отложить знакомство с резонансным фильмом на ближайшие выходные.

– Никаких угроз в связи с премьерой нам не поступало, пока что всё тихо и спокойно. В первый день проката билеты раскупают не очень активно: люди на работе, и даже на вечерние сеансы придёт не очень много зрителей. Но многие заранее приобретают билеты на выходные дни, – пояснили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в кинотеатре «Пять Звёзд – Волгоград».

Из-за угроз от так называемых православных активистов руководство некоторых кинотеатров приняло решение усилить охрану. Например, в «Киномаксе» подтвердили, что в день премьеры за безопасностью в здании будут следить особенно тщательно, однако не уточнили, распространятся ли эти предосторожности на всё время проката. О каких-либо провокациях или некорректных действиях со стороны зрителей ни в одном из заведений, с администрацией которых удалось связаться журналистам, пока не сообщали.

– В связи с поступавшими угрозами мы приняли решение усилить охрану кинотеатра на весь период проката «Матильды». Но на данный момент всё спокойно, никаких экстраординарных поступков наших гостей мы пока не наблюдали, – рассказал администратор кинотеатра «Мувиз» в торгово-развлекательном комплексе «Парк Хаус». – Уже по первым сеансам можно сказать, что фильм будет популярен, зрители на него активно идут.

Впрочем, ещё рано делать выводы, насколько востребованной окажется «Матильда» среди волгоградских любителей кино. Поскольку премьера пришлась на будний день, и на данный момент состоялись только несколько утренних сеансов, посмотреть получивший скандальную известность фильм пока что удалось лишь немногим. Насколько удалось выяснить ИА «НовостиВолгограда.ру», первые зрители реагируют на картину в целом положительно.