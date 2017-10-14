Как не заблудиться на Самарском разъезде с новой схемой движения

Жилгородок → Семь ветров

Вариант 1: Доехать по улицы Исторической и проспекту Жукова до перекрестка с ул. Хорошева, там необходимо совершить разворот и двигаться в обратную сторону.

Вариант 2: Доехать до перекрестка с улицей Землячки в сторону центра, повернуть направо на Третью Продольную. Затем съехать с нее на ул. Землячки в районе бульвара 30 лет Победы или же улицы 8-й Воздушной Армии. Далее необходимо воспользоваться заездами - сразу за перекрестком Землячки и Жукова или же в районе онкологического диспансера.