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Как не заблудиться на Самарском разъезде с новой схемой движения
Сегодня, 08:00Фото: Яндекс. Панорамы
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Ровно две недели остается до того момента, когда на Самарском разъезде заработает новая схема движения автотранспорта.
В первый день ее работы - 28 октября - трафик движения автомобилей в районе Самарского разъезда, вероятнее всего, будет напоминать хаотичные потоки, поскольку автолюбителям нужно еще привыкнуть к новым правилам проезда, когда будут полностью исключены левые повороты, увеличено количество полос движения и сокращено время простоя автомобилей на светофорах. Произойдет это за счет уменьшения количества светофоров и разделительных островков на ул. Исторической, закрытия движения на участке от Третьей Продольной до выхода на ул. Историческую и организации дополнительной полосы на пересечении Третьей Продольной и улицы Землячки для транспорта, въезжающего со стороны последней. Чтобы облегчить водителям задачу, предлагаем своеобразную графическую памятку правил движения на Самарском разъезде.