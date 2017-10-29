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В России спорят о «Матильде», а волгоградцы в кино дерутся из-за «Фиксиков»
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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В России спорят о «Матильде», а волгоградцы в кино дерутся из-за «Фиксиков»

Сегодня, 17:08ОбществоМарина СабадашФото: https://tlum.ru/news/data-vyhoda-fiksiki-bolsoj-sekret-bolse-ne-sekret/
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