В России спорят о «Матильде», а волгоградцы в кино дерутся из-за «Фиксиков»

Настоящая драма разыгралась на утреннем сеансе в одном из кинотеатров города. Несколько родителей, пришедших со своими чадами на детский мультик, повздорили между собой. Ссора дошла до рукоприкладства.

- На 10-ти часовом показе «ФИКСИКОВ» случилась драка между родителями. Сейчас дежурит наряд полиции. А вы говорите: «Матильда» Учителя вызвала ажиотаж, - такое сообщение появилось несколько часов назад в одной из социальных сетей.

Большие буквы в названии явно не опечатка. Ну кто ожидает, что мультик о маленьких человечках, которые живут в машинах и приборах, ухаживают за ними - чинят, чистят и смазывают, будет сопровождаться разборками.

За что бились взрослые? Завесу тайны раскрывает пост еще от одного очевидца с «говорящей» фотографией.

Холл перед кассами забит настолько, что яблоку негде упасть. Мамы, папы, бабушки и дедушки с детьми стоят в ожидании заветных билетов. Причем очереди как таковой нет – хаотичная толпа.

Фото: https://vk.com/ghest_volgograd?z=photo-54186050_456351749%2Fwall-54186050_5588197

Для выходных, когда желание выспаться в основном доминирует над другими, картина необычная. Как пояснили в комментариях волгоградцы, совершить поход в кино с утра пораньше зрителей заставила привлекательная цена билетов. По словам пользователей, попасть в зал можно было за 120 рублей.

Желающих много, а мест все же ограниченное количество. Можно предположить, что потасовка возникла из-за очереди.