В России спорят о «Матильде», а волгоградцы в кино дерутся из-за «Фиксиков»
- На 10-ти часовом показе «ФИКСИКОВ» случилась драка между родителями. Сейчас дежурит наряд полиции. А вы говорите: «Матильда» Учителя вызвала ажиотаж, - такое сообщение появилось несколько часов назад в одной из социальных сетей.
Большие буквы в названии явно не опечатка. Ну кто ожидает, что мультик о маленьких человечках, которые живут в машинах и приборах, ухаживают за ними - чинят, чистят и смазывают, будет сопровождаться разборками.
За что бились взрослые? Завесу тайны раскрывает пост еще от одного очевидца с «говорящей» фотографией.
Холл перед кассами забит настолько, что яблоку негде упасть. Мамы, папы, бабушки и дедушки с детьми стоят в ожидании заветных билетов. Причем очереди как таковой нет – хаотичная толпа.
Для выходных, когда желание выспаться в основном доминирует над другими, картина необычная. Как пояснили в комментариях волгоградцы, совершить поход в кино с утра пораньше зрителей заставила привлекательная цена билетов. По словам пользователей, попасть в зал можно было за 120 рублей.
Желающих много, а мест все же ограниченное количество. Можно предположить, что потасовка возникла из-за очереди.
К слову, показ фиксиков почти премьерный, первые сеансы прошли вчера.
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