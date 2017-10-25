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На месте трагедии в школе №85 работают следователи
Сюжеты:
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На месте трагедии в школе №85 работают следователи

Сегодня, 16:03ПолитикаСветлана АлекбароваФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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