На месте трагедии в школе №85 работают следователи
Как передает с места трагедии корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру», главный вход в здание закрыт, внутрь никого не пускают. При нас в школу вошла, а затем вышла лишь одна женщина с медицинским чемоданчиком - по всей видимости, фельдшер скорой помощи. Никаких комментариев она собравшимся у здания школы журналистам не дала.
Те родители, которым разрешили забрать детей, по сообщению нашего корреспондента, выводят их с запасного хода. Но отпускают не всех школьников - так, двум парням, которые пришли за братом-восьмиклассникам, следователи сказали, что они еще продолжают опрашивать свидететелей, и забрать им подростка пока не удалось.
Также из школы буквально несколько минут назад вышли 15 взрослых - сотрудников школы, но они также никаких комментариев не дают.
В настоящее время следователи продолжают опрос свидетелей трагедии, никаких новых подробностей по делу не сообщается.
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