На месте трагедии в школе №85 работают следователи

В школе №85, где несколько часов назад в туалете было найдено тело 8-классника с ножевым ранением, продолжают работу сотрудники регионального управления Следственного Комитета.

Как передает с места трагедии корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру», главный вход в здание закрыт, внутрь никого не пускают. При нас в школу вошла, а затем вышла лишь одна женщина с медицинским чемоданчиком - по всей видимости, фельдшер скорой помощи. Никаких комментариев она собравшимся у здания школы журналистам не дала.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Те родители, которым разрешили забрать детей, по сообщению нашего корреспондента, выводят их с запасного хода. Но отпускают не всех школьников - так, двум парням, которые пришли за братом-восьмиклассникам, следователи сказали, что они еще продолжают опрашивать свидететелей, и забрать им подростка пока не удалось.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Также из школы буквально несколько минут назад вышли 15 взрослых - сотрудников школы, но они также никаких комментариев не дают.