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Трагедия в школе: комиссия разберется, как подросток пронес в школу нож
Сюжеты:
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Трагедия в школе: комиссия разберется, как подросток пронес в школу нож

Сегодня, 15:50ОбществоНаталья ЖурбинаФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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