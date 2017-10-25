Трагедия в школе: комиссия разберется, как подросток пронес в школу нож

В школе №85 Дзержинского района, где был найдет труп подростка с ножевым ранением в область сердца, сейчас работает бригада следователей.

- В настоящее время допрашиваются свидетели, которые видели, как подросток играл с ножом и сам случайно ударил себя, - рассказал юрист аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской области Евгений Ковшиков. - Нам известно, что пострадавший девятиклассник из благополучной семьи. Более того, известно, что родители были в курсе, что у него был нож, но никто не придавал этому факту значения, не видя в нем ничего опасного. Нам еще предстоит разобраться — где в момент случившегося были дежурные учителя, дежурные по этажу? Кто должен был следить за безопасностью и принимать меры? Также нас интересует — где была охрана и почему они пропустили подростка с холодным оружием на территорию школы? Мы, со стороны уполномоченного по правам ребенка, проведем свою проверку, чтобы ничего подобного не смогло больше произойти ни в одной школе региона.