В деле о погибшем в Волгограде школьнике появились первые подробности
Сегодня, 15:22ПроисшествияФото: http://iteach.vspu.ru
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Сегодня примерно в половине второго дня в 85 школе города Волгограда было обнаружено тело восьмиклассника с ножевым ранением в области сердца.
Как стало известно ИА "НовостиВолгограда.ру", по предварительным данным подросток на перемене крутил ножом-бабочкой. Таким образом, он показывал одноклассникам свое умение обращаться с ножом. Случайно во время трюка он ткнул ножом себе в грудь. После этого он бросил нож во дворе школы, а сам смог добежать до туалета, где упал без сознания и скончался до приезда медиков.
В настоящее время на месте происшествия проводятся оперативно-следственные мероприятия.
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