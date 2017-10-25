В деле о погибшем в Волгограде школьнике появились первые подробности

Сегодня примерно в половине второго дня в 85 школе города Волгограда было обнаружено тело восьмиклассника с ножевым ранением в области сердца.

Как стало известно ИА "НовостиВолгограда.ру", по предварительным данным подросток на перемене крутил ножом-бабочкой. Таким образом, он показывал одноклассникам свое умение обращаться с ножом. Случайно во время трюка он ткнул ножом себе в грудь. После этого он бросил нож во дворе школы, а сам смог добежать до туалета, где упал без сознания и скончался до приезда медиков.