В Волгограде по факту гибели 14-летнего школьника возбудили уголовное дело

После факту гибели 8-классника в школе №85 города Волгограда следственные органы СКР по региону возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ – «Убийство».

Ранее ИА «НовостиВолгограда.ру» сообщило, что тело 14-летнего подростка с ножевым ранением в области сердца было обнаружено сегодня днем в туалетной комнате образовательного учреждения в Дзержинском районе.

Как сообщила ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, еще предстоит следственным путем установить все обстоятельства трагической смерти несовершеннолетнего. Будет назначен ряд судебных экспертиз, произведены допросы конкретных лиц из числа очевидцев событий, близкого окружения погибшего подростка и педагогов школы.

При необходимости следователи проведут очные ставки между свидетелями произошедшей трагедии.

Кроме того, будет дана правовая оценка действиям руководства и педагогов образовательного учреждения, где обучался мальчик.