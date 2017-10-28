Назван мотив жестокой расправы Масленникова над двумя волжанками

История с жестоким двойным убийством Дарьи Лабутиной и Ольги Шапошниковой обрастает все новыми подробностями.

Сразу же после задержания в подмосковных Химках Масленников был опрошен. Он не только дистанционно показал, где спрятал тела убитых волжанок – накануне вечером фрагменты останков были обнаружены на территории лесополосы на ул. Пушкина, но и сообщил, как развивались события в роковой вечер.

По неофициальной информации, после того, как обе девушки, находившиеся навеселе, оказались с Масленниковым в его съемной квартире, у него возникло желание в продолжении общения в более тесном формате. Когда одна из девушек удалилась на балкон покурить, он попытался добиться взаимности у второй волжанки. Получив отказ в интимной близости, Масленников нанес девушке несколько ударов ножом, а затем решил не оставлять свидетелей и убил вторую подругу.

Чтобы спрятать улики, он перенес тела в ванную комнату и расчленил их. Позже при осмотре квартиры правоохранители обнаружили следы крови в сливном сифоне ванны.