Подозреваемый в убийстве волжанок Масленников задержан в Московской области

Накануне поздно вечером Александра Масленникова полицейские задержали в городе Химки Московской области. В самое ближайшее время он будет этапирован в Волгоград для проведения следственных действий.

Напомним, что Масленников подозревается в причастности к исчезновению и убийству двух жительниц Волжского, которые вышли вместе с ним из караоке-клуба и пропали без вести. После этого Масленникова объявили в розыск, а за информацию, которая поможет его поимке, было назначено вознаграждение.

- При отработке связей Масленикова следователи выяснили, что в городе Химки Московской области проживает его близкая знакомая, у которой может скрываться обвиняемый, - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по области Наталия Куницкая. - Следственно-оперативная группа незамедлительно направилась в Подмосковье, где 26 октября 2017 года злоумышленник был задержан около дома своей приятельницы.

Наталия Куницкая добавила, что Волгоградскую область Масленников покинул на попутном транспорте, который нашёл в одной из социальных сетей.