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Подозреваемый в убийстве волжанок Масленников задержан в Московской области
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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Подозреваемый в убийстве волжанок Масленников задержан в Московской области

Сегодня, 09:41ПроисшествияВиталий КошелевФото: СУ СКР по Волгоградской области
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