Шесть кинотеатров Волгограда анонсировали показ «Матильды»

Шесть волгоградских кинотеатров подтвердили, что выпустят в прокат фильм Алексея Учителя «Матильда». Жители города-героя смогут посмотреть нашумевшую историческую мелодраму уже 26 октября.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру», премьеру уже анонсировали «Киномакс» в Волгограде и Волжском, «Пять звёзд» в Ворошиловском ТРЦ, «Синема Парк» в ТРЦ «Европа Сити Молл», «Мувиз» в ТРК «Парк Хаус» и «Mori Cinema» в ТРК «КомсоМолл». Первые сеансы начнутся около десяти часов утра.

Будут ли показывать «Матильду» в кинотеатрах «Пирамида» и «Гиппопо» в Волгограде, а также в «Спутнике» в Волжском, пока неизвестно. Возможно, там прокат начнётся позже официального дня премьеры.

Ранее администрация объединённой сети «Формула кино» и «Синема Парк» объявила, что отменила своё решение об отказе от выпуска «Матильды» на экраны. Благодаря активной работе правоохранительных органов и аресту лидера так называемой православной организации «Христианское государство — Святая Русь», чьи представители угрожали поджигать кинотеатры, в которых будут показывать фильм, прокатчик в итоге решился продемонстрировать картину публике.

Первым кинотеатром Волгограда, который ещё в сентябре подтвердил, что будет прокатывать «Матильду», стал «Мувиз» в ТРК «Парк Хаус». Его временный управляющий в беседе с корреспондентом ИА «НовостиВолгограда.ру» сообщил, что премьера состоится при любых обстоятельствах, несмотря на то, что противники фильма направляли администрации кинотеатра письма с угрозами.