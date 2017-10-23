Шесть кинотеатров Волгограда анонсировали показ «Матильды»
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру», премьеру уже анонсировали «Киномакс» в Волгограде и Волжском, «Пять звёзд» в Ворошиловском ТРЦ, «Синема Парк» в ТРЦ «Европа Сити Молл», «Мувиз» в ТРК «Парк Хаус» и «Mori Cinema» в ТРК «КомсоМолл». Первые сеансы начнутся около десяти часов утра.
Будут ли показывать «Матильду» в кинотеатрах «Пирамида» и «Гиппопо» в Волгограде, а также в «Спутнике» в Волжском, пока неизвестно. Возможно, там прокат начнётся позже официального дня премьеры.
Ранее администрация объединённой сети «Формула кино» и «Синема Парк» объявила, что отменила своё решение об отказе от выпуска «Матильды» на экраны. Благодаря активной работе правоохранительных органов и аресту лидера так называемой православной организации «Христианское государство — Святая Русь», чьи представители угрожали поджигать кинотеатры, в которых будут показывать фильм, прокатчик в итоге решился продемонстрировать картину публике.
Первым кинотеатром Волгограда, который ещё в сентябре подтвердил, что будет прокатывать «Матильду», стал «Мувиз» в ТРК «Парк Хаус». Его временный управляющий в беседе с корреспондентом ИА «НовостиВолгограда.ру» сообщил, что премьера состоится при любых обстоятельствах, несмотря на то, что противники фильма направляли администрации кинотеатра письма с угрозами.
Напомним, против выхода «Матильды» в прокат активно выступают так называемые «православные активисты» во главе с депутатом Госдумы Натальей Поклонской. Они утверждают, что историческая мелодрама якобы оскорбляет память императора Николая II, причисленного РПЦ к лику святых. В свою очередь, министр культуры РФ Владимир Мединский назвал попытки запретить киноленту Алексея Учителя «цензурой и беззаконием», а коллеги Поклонской по Госдуме заявили, что никакого оскорбления чувств верующих фильм не содержит.
+7 937 708 14 50