В волгоградском «Синема Парке» всё же покажут «Матильду»

Объединённая сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» вернула в прокат фильм «Матильда» Алексея Учителя. Сеансы должны состояться во всех городах, где представлен прокатчик, в том числе и в Волгограде.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу киносети, изменить решение об отказе от проката «Матильды» руководство «Синема Парка» побудила активная работа правоохранительных органов — в частности, арест лидера так называемой православной организации «Христианское государство — Святая Русь». Её представители ранее распространяли по всей России письма, в которых угрожали поджогами кинотеатров, где будет показываться фильм; чтобы не подвергать опасности посетителей, сеть отказалась от проката ленты.

Согласно сообщению пресс-службы, «активная работа правоохранительных органов и предпринятые ими меры по разрешению напряжённой ситуации» позволили «Синема Парку» и «Формуле кино» пересмотреть принятое решение и вернуть «Матильду» в прокат. Теперь руководство компании не сомневается, что сможет обеспечить безопасность зрителей фильма.