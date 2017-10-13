В волгоградском «Синема Парке» всё же покажут «Матильду»
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу киносети, изменить решение об отказе от проката «Матильды» руководство «Синема Парка» побудила активная работа правоохранительных органов — в частности, арест лидера так называемой православной организации «Христианское государство — Святая Русь». Её представители ранее распространяли по всей России письма, в которых угрожали поджогами кинотеатров, где будет показываться фильм; чтобы не подвергать опасности посетителей, сеть отказалась от проката ленты.
Согласно сообщению пресс-службы, «активная работа правоохранительных органов и предпринятые ими меры по разрешению напряжённой ситуации» позволили «Синема Парку» и «Формуле кино» пересмотреть принятое решение и вернуть «Матильду» в прокат. Теперь руководство компании не сомневается, что сможет обеспечить безопасность зрителей фильма.
Напомним, ранее министр культуры РФ Владимир Мединский назвал попытки ограничить прокат «Матильды» «цензурой и беззаконием», а депутаты Госдумы после предварительного показа фильма заявили, что историческая мелодрама не содержит никаких сцен, способных оскорбить чувства верующих. Тем не менее волгоградские кинотеатры ещё не приняли окончательного решения по поводу проката картины Алексея Учителя: о намерении показать фильм пока однозначно высказалась лишь администрация кинотеатра «Мувиз» в ТРК «Парк Хаус».
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