В мемориально-историческом музее по-новому открывают революцию 1917 года

Сегодня, 25 октября, в Мемориально-историческом музее в Волгограде состоялось открытие выставки «Год великих потрясений». Она посвящена 100-летию революционных событий 1917 года.

Экспозиция подготовлена сотрудниками музея при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества, при этом основной акцент в ней сделан на развитие революционных событий в Царицыне.

Автор и куратор экспозиции, научный сотрудник музея-заповедника «Сталинградская битва» Борис Смирнов признался корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру», что при работе над выставкой он открыл для себя немало удивительного.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

- Наш город у всех на устах в связи со Сталинградской битвой, - рассказал Борис Смирнов. - Однако Царицын в 1917 году был одним из ведущих революционных центров Поволжья. Здесь было сосредоточено большое количество крупных предприятий и революционно настроенного пролетариата. Революционное движение было такой силы, что к нашему городу летом 1917 года было привлечено особое внимание — сюда даже был послан специальный карательный отряд в 1000 человек. Но карательную акцию ждал провал.

На выставке представлено около 150 различных экспонатов — от нормативных документов и газет до воспоминаний и фотографий. Материалы предоставлены как музеем-заповедником «Сталинградская битва», так и Центром документации новейшей истории, областным архивом и библиотекой им. Горького.

Среди экспонатов, связанных с развитием революции в Царицыне, выделяется нарукавная повязка Сергея Минина с надписью: «Царицынский комитет Р.С.-Д.Р.П. (большевиков-интернационалистов)». Минин носил ее в 1917-1918 годах, и повязка дошла до нас, лишь немного потеряв цвет и завязки. Сейчас она хранится в фондах музея-заповедника «Сталинградская битвы».

Экспонаты выставки позволяют проследить революцию в развитии - от «Апрельских тезисов» Ленина до декретов о мире, о земле и об уничтожении сословий. Фраза из последнего документа, пожалуй, нагляднее всего характеризует те коренные перемены, которые происходили в российском обществе сто лет назад: «Всякие звания (дворянина, купца, мещанина, крестьянина и пр.), титулы (княжеские, графские и пр.) и гражданские чины уничтожаются, и устанавливается одно общее для всего населения России - наименование гражданин Российской Республики».

- Когда мы работали над выставкой, то хотели в первую очередь отойти от какой-то пристрастности и склонения на какую-либо из сторон в политической борьбе 1917 года, - отметил историк Борис Смирнов. - Мы хотели показать то, что это событие являлось событием не только общероссийского, но и общемирового масштаба. Но прежде всего, оно стало переломным для нашего государства, расколовшим его на «до» и «после» революции.