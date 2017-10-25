В мемориально-историческом музее по-новому открывают революцию 1917 года
Экспозиция подготовлена сотрудниками музея при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества, при этом основной акцент в ней сделан на развитие революционных событий в Царицыне.
Автор и куратор экспозиции, научный сотрудник музея-заповедника «Сталинградская битва» Борис Смирнов признался корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру», что при работе над выставкой он открыл для себя немало удивительного.
- Наш город у всех на устах в связи со Сталинградской битвой, - рассказал Борис Смирнов. - Однако Царицын в 1917 году был одним из ведущих революционных центров Поволжья. Здесь было сосредоточено большое количество крупных предприятий и революционно настроенного пролетариата. Революционное движение было такой силы, что к нашему городу летом 1917 года было привлечено особое внимание — сюда даже был послан специальный карательный отряд в 1000 человек. Но карательную акцию ждал провал.
На выставке представлено около 150 различных экспонатов — от нормативных документов и газет до воспоминаний и фотографий. Материалы предоставлены как музеем-заповедником «Сталинградская битва», так и Центром документации новейшей истории, областным архивом и библиотекой им. Горького.
Среди экспонатов, связанных с развитием революции в Царицыне, выделяется нарукавная повязка Сергея Минина с надписью: «Царицынский комитет Р.С.-Д.Р.П. (большевиков-интернационалистов)». Минин носил ее в 1917-1918 годах, и повязка дошла до нас, лишь немного потеряв цвет и завязки. Сейчас она хранится в фондах музея-заповедника «Сталинградская битвы».
Экспонаты выставки позволяют проследить революцию в развитии - от «Апрельских тезисов» Ленина до декретов о мире, о земле и об уничтожении сословий. Фраза из последнего документа, пожалуй, нагляднее всего характеризует те коренные перемены, которые происходили в российском обществе сто лет назад: «Всякие звания (дворянина, купца, мещанина, крестьянина и пр.), титулы (княжеские, графские и пр.) и гражданские чины уничтожаются, и устанавливается одно общее для всего населения России - наименование гражданин Российской Республики».
- Когда мы работали над выставкой, то хотели в первую очередь отойти от какой-то пристрастности и склонения на какую-либо из сторон в политической борьбе 1917 года, - отметил историк Борис Смирнов. - Мы хотели показать то, что это событие являлось событием не только общероссийского, но и общемирового масштаба. Но прежде всего, оно стало переломным для нашего государства, расколовшим его на «до» и «после» революции.
Кстати, на выставке каждому посетителю предоставлена возможность проверить свои знания истории, пройдя мультимедийный тест. Например, волгоградцам наверняка будет интересно узнать, какова была численность населения Царицына перед революцией. Сможете ли вы выбрать правильный вариант ответа на этот и другие вопросы, можно узнать в мемориально-историческом музее на выставке «Год великих потрясений», которая продлится до 20 декабря.
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