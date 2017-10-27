Найдено место захоронения убитых девушек, на которое указал Масленников
После признания Масленникова и обнаружения тел в этом не остается никаких сомнений.
Причем, чтобы сокрыть следы жуткой расправы, душегуб расчленил своих жертв, вынес по частям из квартиры и закопал на территории лесополосы на ул. Пушкина, где полицейские и военные уже вели поиски.
Выяснилось, что части тел девушек волжский расчленитель спрятал глубоко под землей и прикрыл листвой. Останки жертв Масленникова сегодня извлекли и направили на экспертизу - вряд ли Дарью Лабутину и Ольгу Шапошникову теперь возможно опознать визуально.
Отметим, что убийца показал место захоронения своих жертв дистанционно.
В эти часы подозреваемого в двойном убийстве двух молодых волжанок Александра Масленникова этапируют в Волгоград силами спецподразделения ГУ МВД РФ по Волгоградской области. Затем суд изберет задержанному меру пресечения и его передадут для работы следователям СУ СКР региона.
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