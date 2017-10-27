Найдено место захоронения убитых девушек, на которое указал Масленников

Масленников и без того имевший к 31-му году за плечами солидный криминальный багаж – грабежи, разбои, изнасилования, добавил еще и двойное убийство.

После признания Масленникова и обнаружения тел в этом не остается никаких сомнений.

Причем, чтобы сокрыть следы жуткой расправы, душегуб расчленил своих жертв, вынес по частям из квартиры и закопал на территории лесополосы на ул. Пушкина, где полицейские и военные уже вели поиски.

Выяснилось, что части тел девушек волжский расчленитель спрятал глубоко под землей и прикрыл листвой. Останки жертв Масленникова сегодня извлекли и направили на экспертизу - вряд ли Дарью Лабутину и Ольгу Шапошникову теперь возможно опознать визуально.

Отметим, что убийца показал место захоронения своих жертв дистанционно.