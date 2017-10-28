На Самарском разъезде введена в действие новая схема движения автомобилей
К внедрению новой схемы движения власти города хорошо подготовились. Здесь произведено расширение полос и увеличение их количества, ликвидированы все левые повороты и демонтированы светофоры. На улице Исторической увеличили проезжую часть за счет сужения островков безопасности.
Сегодня утром Самарский разъезд начал работать в режиме двухуровневой развязки: проезд по мосту на Третьей Продольной станет альтернативой движению по улице Землячки. Для удобства водителей обустроены два съезда. Выехать с Третьей Продольной магистрали на Историческую теперь можно будет через улицу Лесогорскую, восстановленную за счёт сэкономленных средств, и по шоссе Авиаторов.
Все основные схемы проезда через Самарский разъезд можно посмотреть в нашем специальном материале «Как не заблудиться на Самарском разъезде с новой схемой движения».
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