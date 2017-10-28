На Самарском разъезде введена в действие новая схема движения автомобилей

Организация транспортных поток по новой схеме позволит снизить количество аварийно-опасных ситуаций и повысит пропускную способность дорог, проходящих через развязку. Новые правила начали действовать сегодня утром.

К внедрению новой схемы движения власти города хорошо подготовились. Здесь произведено расширение полос и увеличение их количества, ликвидированы все левые повороты и демонтированы светофоры. На улице Исторической увеличили проезжую часть за счет сужения островков безопасности.

Сегодня утром Самарский разъезд начал работать в режиме двухуровневой развязки: проезд по мосту на Третьей Продольной станет альтернативой движению по улице Землячки. Для удобства водителей обустроены два съезда. Выехать с Третьей Продольной магистрали на Историческую теперь можно будет через улицу Лесогорскую, восстановленную за счёт сэкономленных средств, и по шоссе Авиаторов.