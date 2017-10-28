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На Самарском разъезде введена в действие новая схема движения автомобилей
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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На Самарском разъезде введена в действие новая схема движения автомобилей

Сегодня, 09:08ГородСергей МатанцевФото: Яндекс. Панорамы
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