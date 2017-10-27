Первое видео с Масленниковым после задержания

В ходе опроса задержанный рассказывает, что уже был неоднократно судим за тяжкие преступлении – разбои, грабежи и изнасилования. Масленников также признается, что знает – его задержали по подозрению в двойном убийстве.

Видео Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Отметим, что подозреваемый не оказывал сопротивления при задержании полицейскими и спокойно дал одеть на себя наручники, поэтому мер физического воздействия для него не применялось.