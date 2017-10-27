Первое видео с Масленниковым после задержания

Первое видео с Масленниковым после задержанияВидео
Сегодня, 11:29
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В ходе опроса задержанный рассказывает, что уже был неоднократно судим за тяжкие преступлении – разбои, грабежи и изнасилования. Масленников также признается, что знает – его задержали по подозрению в двойном убийстве.
Видео
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области
Отметим, что подозреваемый не оказывал сопротивления при задержании полицейскими и спокойно дал одеть на себя наручники, поэтому мер физического воздействия для него не применялось.
В ближайшие часы решится вопрос с этапированием Масленникова в Волгоградскую область. Для этого в Подмосковье уже выехали сотрудники полицейского спецподразделения, которые доставят Масленникова в Волжский и передадут для работы следователям СУ СКР региона. Подробности и детали расправы над 28-летней Ольгой Шапошниковой и 29-летней Дарьей Лабутиной подозреваемый сможет рассказать в ходе следственного эксперимента.
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp и Viber информационного агентства «НовостиВолгограда.ру»! Мы ждем ваших комментариев и новостей. Присылайте свои фото и видеоматериалы. Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 937 708 14 50
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
0
0
0