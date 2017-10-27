Директор музея на открытии выставки «Век Октября» примерила наряд комиссара

В Волгоградском музее изобразительных искусств им. Машкова открылась новая экспозиция, посвященная 100-летию Октябрьской революции. Как убедился корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру», вернисаж получился таким же ярким, как и события 1917 года, которые в разных видах и жанрах воспроизводит выставка.

В музее гостей вернисажа дала совсем нежданная встреча. По залу прогуливалась эффектная комиссарша в красной косынке, с красной же гвоздикой - символом Октября - в петлице кожаного пиджака, еще одного неотъемлимого атрибута революции. В руках у нее - газета «Искра», которую в 1917-м, правда, издавали меньшевики. «Комиссаршей» оказалась директор Волгоградского музея изобразительных искусств Варвара Озерина.

- Стиль выставки обязывает — а как еще одеться на открытие экспозиции, посвященной 100-летию Октябрьской революции? - заметила она.

Фото: Наталья Журбина, ИА "НовостиВолгограда.ру"

Была на открытии выставки и реплика обязательного для 1917-го броневика, с которого произносили пламенные речи - его роль исполняла музейная тележка.

Революционный дух на вернисаже помогала создавать и музыка - «Интернационал», бетховенская «Аппасионата» - любимое произведение Ленина, которое он называл «нечеловеческой музыкой», изысканные песни Александра Вертинского — все это словно погружало посетителей в атмосферу осени 1917-го.

Но главное на выставке, конечно же, - это почти сто первоклассных произведений выдающихся художников, вошедших в энциклопедию советского изобразительного искусства. Александр Самохвалов, Константин Петров-Водкин, Алексей Пахомов, Иван Шадр, Борис Иогансон — эти имена, как их работы, впечатляют не только знатоков. Например, чего стоит одна только картина гениального Петрова-Водкина «Командиры РККА», написанная в 1932 году. Художник изобразил красных командиров почти в иконографической манере — смелость и дерзость, подвластные только самым отчаянным романтикам революции.

- Выставка подготовлена из фондов нашего музея. Представленные работы такого высокого уровня, что мы только по техническим причинам смогли показали далеко не все произведения, посвященные революционной тематике, - отметила, открывая выставку, Варвара Озерина.

На выставке представлены произведения художников, которые являлись непосредственными свидетелями революционных событий. Это уникальная графика Николая Жукова, который в числе первых запечатлел образ Владимира Ленина, скульптурные изображения вождя работы Николая Андреева, это произведения целой плеяды художников, которые откликнулись на ленинский призыв воплотить героев революций всех времен и народов.

Из ряда монументальных изображений действующих лиц революции выделяется трогательная скульптура крестьянина, держащего в руках «лампочку Ильича». Эта работа скульптора В. Безрукова, посвященная человеку, что называется, от земли, берет за душу намного сильнее, чем пафосные скульптурные портреты Ленина.

Фото: Наталья Журбина, ИА "НовостиВолгограда.ру"