В Волгограде по подозрению в убийстве школьника задержан его одноклассник

Гибель 14-летнего волгоградского школьника в стенах учебного заведения накануне стала одной из главных новостей в федеральной сводке происшествий.

Накануне озвучивалась версия, что погибший мальчик играл с раскладным ножом-бабочкой и по неосторожности во время подброса острие вошло ему между ребер. В состоянии шока школьник бросился в школьный туалет, где скончался спустя несколько минут, несмотря на усилия школьного врача и прибывших медиков.

Сегодня картина трагического происшествия прояснилась. Выяснилось, что погибший мальчик действительно играл с ножом в коридоре на одном из верхних этажей школы, но во время этих опасных пируэтов в дело вмешались «зрители». Его одноклассник то ли случайно задел руку Ильи, то ли толкнул его, отчего он перестал контролировать нож, и тот причинил ему смертельное ранение.

Как сообщила ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник руководителя СУ СК по Волгоградской области Наталия Куницкая, у следователей уже есть явка с повинной от одноклассника погибшего, который признался, что случайно толкнул Илью.

- С его слов, на перемене в коридоре школы он демонстрировал приятелям свой нож, - сообщила Наталия Куницкая. - В тот момент, когда опасный предмет находился в руках у потерпевшего, хозяин ножа нечаянно толкнул его, в результате чего мальчик получил смертельное ранение в сердце. Испугавшись, подозреваемый выкинул нож на улицу.