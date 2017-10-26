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В Волгограде по подозрению в убийстве школьника задержан его одноклассник
Сюжеты:
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В Волгограде по подозрению в убийстве школьника задержан его одноклассник

Сегодня, 11:50ПроисшествияВиталий КошелевФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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