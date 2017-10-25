По следам трагедии в школе: в сети предлагают десятки видео по владению ножом

Сегодня в Волгограде произошла страшная трагедия. От ножевого ранения в область сердца прямо в средней школе скончался 15-летний подросток.

Как уже сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», по предварительным данным, подросток на перемене крутил ножом-бабочкой. Случайно во время трюка он ткнул ножом себе в грудь. После этого он смог добежать до туалета в здании школы, где потерял сознание и умер.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Нам удалось связаться с юристом аппарата Уполномоченного по правам ребенка по Волгоградской области Евгением Ковшиковым. В разговоре с корреспондентом ИА «НовостиВолгограда.ру» он заявил, что родители погибшего мальчика знали о наличии у него ножа, но не придавали этому особого значения. Кроме того, вызывает вопросы и возможность нахождения подростка с фактически холодным оружием на территории образовательного учреждения.

Мы же заинтересовались — почему подросток так увлекся обращением с ножом? Выдача на банальный запрос «нож-бабочка» поисковик выдал нам сотни ссылок на различные источники! Более того, на известном видеосервисе размещены несколько десятков курсов по владению ножом-бабочкой, а также обучению трюком с этим, по сути, холодным оружием. И что самое примечательное - по характеру подачи видеоуроков они явно предназначены для молодежной аудитории, а некоторые сняты несовершеннолетними. При этом никаких возрастных ограничений большинство этих видеокурсов не имеют.