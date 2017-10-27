Источник: Масленников признался в убийстве двух волжанок
Поведение подозреваемого в убийстве двух волжанок оказалось достаточно предсказуемым. В первые дни после того, как фотографии Масленникова заполонили волонтерские группы в соцсетях, а ориентировки развесили едва ли не на каждом столбе в Волжском, убийца покинул пределы Волгоградской области на автомобиле в качестве попутчика. К слову, для этого он воспользовался предложением опять же из соцсетей. Масленников направился в Московскую область, где проживает его знакомая. Об этом адресе в Химках, естественно, знали уже и оперативники. За квартирой было установлено наружное наблюдение и, когда накануне поздно вечером случился подходящий момент, Масленникова задержали.
В ближайшее время он будет этапирован в Волгоград для проведения следственных действий. Для этого в Подмосковье уже выехали сотрудники полицейского спецподразделения, которые доставят Масленникова в Волгоградскую область и передадут для работы следователям СУ СКР региона. Как сообщил корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» источник в правоохранительных органах региона, Масленников уже признался в убийстве двух волжанок – шансов найти девушек живыми больше нет. Подробности и детали расправы над 28-летней Ольгой Шапошниковой и 29-летней Дарьей Лабутиной Масленников сможет рассказать в ходе следственного эксперимента.
+7 937 708 14 50