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Источник: Масленников признался в убийстве двух волжанок
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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Источник: Масленников признался в убийстве двух волжанок

Сегодня, 10:37ПроисшествияФото: СУ СКР по Волгоградской области
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