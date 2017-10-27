Источник: Масленников признался в убийстве двух волжанок

Несколько дней оперативники, в их числе профессионалы из уголовного розыска МВД РФ, выслеживали Александра Масленникова.

Поведение подозреваемого в убийстве двух волжанок оказалось достаточно предсказуемым. В первые дни после того, как фотографии Масленникова заполонили волонтерские группы в соцсетях, а ориентировки развесили едва ли не на каждом столбе в Волжском, убийца покинул пределы Волгоградской области на автомобиле в качестве попутчика. К слову, для этого он воспользовался предложением опять же из соцсетей. Масленников направился в Московскую область, где проживает его знакомая. Об этом адресе в Химках, естественно, знали уже и оперативники. За квартирой было установлено наружное наблюдение и, когда накануне поздно вечером случился подходящий момент, Масленникова задержали.