Итоги недели: отчет губернатора, смена лидеров ОНФ и коварный Ru-106

ИА «НовостиВолгограда.ру» подводит итоги прошедшей недели, напоминая о наиболее значимых и резонансных событиях в регионе, которые освещались на ленте нашего информагентства.

Безусловно, главный событием прошедшей недели стала встреча губернатора Волгоградской области с активом региона. Эта традиционная ежегодная встреча стала своеобразным отчетом губернатора. На этот раз Андрей Бочаров отчитался аж за три года. Личному докладу губернатора предшествовал видеофильм, содержащий основные итоги развития региона и приоритетные проекты на ближайшую перспективу.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Губернатор рассказал о реализации задач, которые он поставил еще в 2014 году: ремонт дорог, строительство путепроводов и очистных сооружений, благоустройство городских территорий и усадеб, развитие транспортной инфраструктуры, ведется закупка подвижного состава для электротранспорта.

В своем докладе он остановился на участии региона в федеральных программах, а также заявил, что региональный ВВП должен перешагнуть рубеж в 1 трлн рублей. Кроме того, он выступил с инициативой по созданию регионального совета по социально-экономическому развитию. Его тут же предложили возглавить экс-ректору ВолГУ, известному экономисту Олегу Иншакову.

Фото: Пресс-служба администрации Волгоградской области

Еще одно подведение итогов состоялось на этой неделе в региональном отделении ОНФ. На отчётной конференции регионального отделения Общероссийского народного фронта общественники было объявлено об отставке двух сопредседателей отделения – Юрия Староватых и Татьяны Гензе. Их места заняли Надежда Кулешова и Александр Воцко.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

На отчётной конференции волгоградского регионального отделения ОНФ также были озвучены результаты реализации приоритетных общественных проектов «Карта убитых дорог», «Генеральная уборка» и «Формирование комфортной городской среды». Активисты сконцентрировали внимание на проблемах, не решённых за год. В частности были затронуты вопросы, связанные с формированием комфортной среды для инвалидов. Активисты ОНФ назвали Волгоград неудобным для инвалидов городом.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

В начале неделе стали известны данные, что в период с 25 сентября по 13 октября в нескольких регионах России, включая Волгоградскую область, был зафиксирован высокий и экстремально высокий уровень «загрязнение проб аэрозолей и выпадений». И что интересно - такую информацию о распространении изотопа рутения-106 озвучила мониторинговая служба Росгидромета. Тут же на просторах российского интернета появились различные версии - называли и вероятную аварию на предприятии «Маяк», и транспортировку украденного радиоактивного элемента, и даже падение космического спутника.

Фото: udm-info.ru

Причину так и не нашли, однако выяснились интересные подробности: оказывается, Росгидромет в своих сводках использует относительное сравнение данных. То есть в буквальном смысле его сообщения содержат сравнение данные по радиационной загрязненности текущего периода по отношению к загрязненности предыдущего. И даже, если это отношении превышает 900 раз, страшного ничего нет! Чашка кофе может иметь природный радиационный фон гораздо выше этих данных! На самом деле даже это отношение в десятки тысяч раз (!) меньше предельно допустимой концентрации.

Удивительно, но в Росгидромете сделали правильные выводы и теперь изменят форму отчетности после ситуации с рутением-106.

Волгоградский «Ротор» сыграл последний в этом календарном году матч. К сожалению, наши футболисты проиграли «Оренбургу» со счетом 0:2 и еще больше отстали от других аутсайдеров ФНЛ.

Фото: Юрий Самодуров, novostivolgograda.ru

Незадолго этого главный тренер «Ротора» Сергей Павлов созвал журналистов на специальную пресс-конференцию. На ней от заявил, что голы «Ротору» даются тяжело. А также рассказал об основных причинах неудач волгоградского клуба. Павлов также рассказал об основных планах на межсезонья. И, наконец, главное – клуб намерен приобрести 8 новых футболистов. И уже в обновленном составе решить главную задачу будущего сезона – закрепиться в ФНЛ для последующего прорыва в премьер-лигу.

Фото: Юрий Самодуров, novostivolgograda.ru

Главный тренер «Ротора» анонсировал также появление в ближайшее время в клубе специалиста по селекционной работе и создание банка данных молодых футболистов.

В последний уик-энд осени коммунальные службы Волгограда прошли испытание первым снегом. Снегопад был несильным, а дорожники показали себя с лучшей стороны. Еще в субботу утром машины МБУ «Северное» и МУП «ДСЭР Советского района» приступили к обработке проезжей части реагентами. За несколько часов работы ушло 265 тонн песко-соляной смеси и более 23 тонн жидкого реагента.