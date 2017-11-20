Итоги года от активистов ОНФ: убитые дороги и песчаная буря в Волгограде

На сегодняшней отчётной конференции волгоградского регионального отделения ОНФ были озвучены результаты реализации приоритетных общественных проектов «Карта убитых дорог», «Генеральная уборка» и «Формирование комфортной городской среды». Активисты сконцентрировали внимание на проблемах, не решённых за год.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру», в своих выступлениях местные координаторы проектов не столько подчёркивали свои достижения, сколько перечисляли те вопросы, которые ещё требуют пристального внимания со стороны общественников и властей. Кроме того, «фронтовики» обозначили ряд задач для более тщательной разработки в следующем году.

Первым взял слово координатор проекта «Карта убитых дорог» Армен Оганесян. Он отметил, что за год волгоградцы отметили на интерактивном сайте 614 проблемных участков трасс — это в общей сложности 570 километров дорог, которые находятся в плачевном состоянии. При этом качественному ремонту за это время подверглись менее 5% объектов; самые «убитые» из них так и не начали восстанавливать.

Активист признал, что волгоградские власти прислушиваются к мнению горожан и предпринимают усилия, чтобы оперативно ремонтировать те улицы, на состояние которых автомобилисты жалуются чаще всего. Однако, по словам Армена Оганесяна, чиновники «иногда лукавят», утверждая, что у них нет средств на ремонт тех или иных проблемных участков. Даже в тех случаях, когда работы проводятся, их качество оставляет желать лучшего (ранее общественник подчёркивал этот факт в интервью нашему изданию).

По всему проспекту Ленина, где проводился ремонт, есть так называемые «отражённые трещины» в дорожном покрытии. Очень хотелось бы, чтобы я ошибался, но сегодня складывается ощущение, что новые дороги у нас — на два-три года. На качественных дорогах таких трещин быть не должно.Армен Оганесян, активист ОНФ в Волгоградской области

Мало изменился и «антирейтинг» худших трасс Волгограда: в нём по-прежнему остаются улицы Двинская (хотя её длина составляет всего лишь 70 метров, и отремонтировать её можно было бы сравнительно быстро), Тимирязева и Качинцев. Много жалоб на плохие дороги поступало в этом году из Камышина, однако в этом райцентре были восстановлены всего около 300 метров покрытия. Наименьшее количество жалоб от автомобилистов пришло из Волжского и Михайловки — это заставило Армена Оганесяна предположить, что там, должно быть, «дороги европейского качества».

Большие нарекания возникли у участников проекта «Карта убитых дорог» к деятельности волгоградских компаний-концессионеров, которые, как ранее отмечали активисты, не восстанавливают после работ на подземных коммуникациях разрушенный асфальт. На той же злополучной улице Двинской, по подсчётам общественников, раскопанные коммунальщиками траншеи стоят без присмотра уже около восьмидесяти дней.

Следом выступал координатор проекта «Генеральная уборка» Константин Глушенок. Он напомнил, что в течение всего года активисты ОНФ сотрудничали с Облкомприроды, проводя совместные рейды по борьбе с несанкционированными свалками и «чёрными» ассенизаторами, а также организовали несколько массовых субботников. Только в уборке мусора на Лысой горе минувшим летом участвовали 500 человек. Однако даже эти меры не могут полностью устранить нависшую над Волгоградом угрозу экологической катастрофы.

— 2017 год объявлен Год экологии. Но ситуация в регионе такова, что такие же «годы экологии» впору объявлять и в 2018, 2019, 2020 годах. В Волгоградской области до сих пор есть три огромных незаконных полигона, где копятся отходы, существует огромное количество свалок, которые возникают каждый день, так как процветает нелегальный бизнес по вывозу мусора, — напомнил Константин Глушенок.

Активист подчеркнул, что только с одного земельного участка, выделенного волгоградской многодетной семье для строительства жилья, общественникам пришлось вывезти 38 тонн мусора. Не менее проблемной выглядит ситуация с озеленением. Рейды, проведённые представителями ОНФ вместе с экспертами Центра защиты леса, показали, что волгоградские лесопосадки деградировали: деревья засыхают, «зелёные пояса» превращаются в стихийные свалки.

Зелёный пояс Волгограда превращён в зону полупустыни, и 23 августа у нас впервые случилась песчаная буря, когда из-за клубов пыли в воздухе не было видно машин. Городские власти, на балансе которых сейчас находится «зелёное кольцо», систематически его разрушают. Через три-четыре года оно может быть полностью уничтожено, и тогда городу будет грозить полное опустынивание.Константин Глушенок, активист ОНФ в Волгоградской области

Координатор проекта «Генеральная уборка» не забыл упомянуть и о проблеме бесконтрольного слива жидких отходов на почву. Деятельность криминальных ассенизаторов, по его словам, наносит Волгограду непоправимый ущерб. Константин Глушенок предупредил, что невнимание к данному вопросу чревато возникновением эпидемий, и в очередной раз напомнил, что властям региона следует как можно скорее определиться с выбором единого коммунального оператора по обращению с отходами (ранее активист подробно рассказывал об этой и других проблемах в интервью ИА «НовостиВолгограда.ру»).

Отчёт о выполнении приоритетных проектов завершило выступление Геннадия Мурылёва, рассказавшего о работе по благоустройству дворов и общественных зон в Волгограде. Координатор проекта «Формирование комфортной городской среды» отметил, что за год в рамках работы по приведению в порядок волгоградских дворов было проведено 137 различных мероприятий. Свои мнения о будущем облике городских территорий высказали более 950 волгоградцев.