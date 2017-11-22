Волгоградский Роспотребнадзор назвал радиационный фон в регионе стабильным

Областное Управление Роспотребнадзора отреагировало на сообщения в СМИ о загрязнении атмосферного воздуха в регионе радиоактивным изотопом рутений-106. В среду в ведомстве заявили, что в сентябре – октябре 2017 года не было зафиксировано превышение естественного гамма-фона.

Как сообщало ранее ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на Росгидромет, в конце сентября и начале октября в ряде регионов России, включая Волгоградскую область, отмечался крайне «высокий уровень загрязнение проб аэрозолей и выпадений» изотопа рутения-106.

В свою очередь, Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области провело анализ полученных результатов от Волгоградского ЦГМС (Росгидромета) и установило, что радиационный фон в регионе не был превышен в этот период.

«Измеренные на метеостанции значения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения (МЭД) не превышали уровня естественного гамма-фона для данной местности и максимальные уровни объемной активности рутения-106 в атмосферном воздухе в 200 и более раз меньше допустимого уровня, что не представляет угрозы для здоровья населения», – говорится в сообщении ведомства.

В Управлении подчеркнули, что показатели мощности эффективной дозы (МЭД) гамма-фона в сентябре – октябре 2017 г. были стабильны, пиковых значений зафиксировано не было.