Последствия утечки рутения-106 волгоградцы ощутят через полгода
Как ранее сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», предполагаемый источник утечки рутения-106 находится в Челябинской области. Наиболее вероятным «кандидатом» называют химический комбинат «Маяк», где перерабатывается использованное ядерное топливо. В пресс-службе предприятия, которую цитирует портал NewsNN, уже заявили, что завод не имеет отношения к загрязнению — а заодно на всякий случай заверили, что полученная жителями европейской части России «порция» радиации «в 20 тысяч раз меньше допустимой годовой дозы и не представляет какой-либо опасности для здоровья и жизни людей».
Специалисты отмечают, что серьёзная авария на ядерном объекте, скорее всего, привела бы к намного худшим последствиям: тогда в атмосферу попали бы и другие изотопы, многие из которых намного менее безобидны, чем сравнительно «мягкий» рутений-106. По всей видимости, речь идёт о небольшой утечке, однако даже она может привести к негативным последствиям для здоровья людей. Высказываются и другие версии: например, есть предположения, что к распространению радиоактивных частиц могло привести падение неисправного космического спутника.
Так или иначе, любое превышение предельно допустимой концентрации радиоактивных изотопов чревато ростом числа случаев онкологических заболеваний. Хотя во многих российских регионах, включая соседнюю Ростовскую область, официальные органы уже заявили об отсутствии угрозы для населения, истинные последствия загрязнения окружающей среды Ru106 могут дать о себе знать лишь спустя несколько месяцев. Период полураспада рутения-106 составляет около года — и, по словам медиков, если волгоградцы ощутят на себе какое-либо воздействие аварии, то вряд ли поймут, что ухудшение самочувствия связано с кратковременным повышенным радиационного фона. По предварительным оценкам, увеличение количества онкологических заболеваний при подобных ситуациях фиксируется обычно не раньше, чем спустя шесть месяцев.
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