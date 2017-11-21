Последствия утечки рутения-106 волгоградцы ощутят через полгода

Сегодня Росгидромет официально подтвердил, что в конце сентября и начале октября в ряде регионов России, включая Волгоградскую область, отмечался крайне высокий уровень радиационного загрязнения. Концентрация опасного изотопа рутения-106 в районе Волгограда была превышена в 230 раз.

Как ранее сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», предполагаемый источник утечки рутения-106 находится в Челябинской области. Наиболее вероятным «кандидатом» называют химический комбинат «Маяк», где перерабатывается использованное ядерное топливо. В пресс-службе предприятия, которую цитирует портал NewsNN, уже заявили, что завод не имеет отношения к загрязнению — а заодно на всякий случай заверили, что полученная жителями европейской части России «порция» радиации «в 20 тысяч раз меньше допустимой годовой дозы и не представляет какой-либо опасности для здоровья и жизни людей».

Специалисты отмечают, что серьёзная авария на ядерном объекте, скорее всего, привела бы к намного худшим последствиям: тогда в атмосферу попали бы и другие изотопы, многие из которых намного менее безобидны, чем сравнительно «мягкий» рутений-106. По всей видимости, речь идёт о небольшой утечке, однако даже она может привести к негативным последствиям для здоровья людей. Высказываются и другие версии: например, есть предположения, что к распространению радиоактивных частиц могло привести падение неисправного космического спутника.