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Последствия утечки рутения-106 волгоградцы ощутят через полгода
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
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Последствия утечки рутения-106 волгоградцы ощутят через полгода

Сегодня, 15:56ПроисшествияНикита ДробныФото: tsargrad.tv
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