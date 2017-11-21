Власти не увидели ничего опасного в выбросе рутения-106 на Южном Урале

В российских СМИ продолжается обсуждение появившихся на сайте Росгидромета цифр, указывающих на выбросы этой осенью рутения-106 в Челябинской области.

Интернет-издание «Новые Известия», проведя свое расследование, назвало виновником аварии ПО «Маяк». Согласно данным научно-производственного объединения «Тайфун», повышенные уровни бета-активности радиоактивных аэрозолей фиксировались в населенных пунктах Ибрагимово, Аргаяш, Новогорный, Худайбердинск, Метлино (находится в 100-километровой зоне ПО «Маяк»).

А в сообщении Росгидромета «Об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении окружающей среды на территории Российской Федерации в период с 6 по 13 октября 2017 год» говорится: «Содержание рутения-106 в пробах с постов Аргаяш и Новогорный ( Южный Урал, Челябинская область – прим. ред.) составило соответственно 76,1 тыс. и 52,3 тыс. микробеккерелей на кубометр, что превысило фон предыдущего месяца в 986 и 440 раз и соответствовало уровню «экстремально высокое загрязнение».

В бюллетене о радиационной обстановке за сентябрь говорится, что наибольшая концентрация радионуклида рутения-106 (Ru-106) наблюдалась в Челябинской области как раз в 100-километровой зоне производственного объединения «Маяк», куда на переработку поступает уже использованное ядерное топливо. В Аргаяше фон по сравнению с предыдущим месяцем был превышен в 986 раз.

Согласно информации Росгидромета, рутений-106 был обнаружен также в Башкирии, Татарстане, Ростове-на-Дону и Волгограде. К тому же, в конце сентября и начале октября возникли условия для переноса по воздуху загрязняющих веществ в Европу.

Кстати, по данным МАГАТЭ, именно в это время рутений-106 был обнаружен в атмосфере в ряде европейских стран. В немецком ведомстве по радиационной защите утверждают, что источник выброса находится на Южном Урале. С этим выводом согласны французские специалисты. Однако госкорпорация «Росатом» назвала эти утверждения несостоятельными.

В самой Челябинской области министерство общественной безопасности заявило, что не получало от Росгидромета данных об опасных уровнях радиации. Мол, были всего лишь колебания радиационного фона.

«С 26 сентября по 1 октября никакой информации об опасных уровнях радиации от Гидрометцентра мы не получали. Когда в СМИ поднялась истерия вокруг некой аварии и облака рутения-106, мы инициативно запросили пояснения в Гидрометцентре и в Росатоме. Гидрометцентр после 11 октября нам ответил, что фиксировал колебания радиационного фона, но он не приближался к опасному уровню. Поэтому оснований для проведения защитных мероприятий, включая эвакуацию населения, не было», – пояснил министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко.

Несмотря на все официальные заявления в Челябинской области все же ходят разговоры про аварию на комбинате «Маяк». Эксперт по проблемам ядерной энергетики Герман Лукашин полагает, что аварийный выброс рутения-106 может быть связан с остекловыванием облученного ядерного топлива или из-за попадания материала, содержащего рутений-106, в печь для переплавки металлов.

Экс-председатель экологического фонда «Планета надежд» города Озерска Челябинской области Надежда Кутепова полагает, что утечка изотопов рутения-106 могла произойти во время «горячих испытаний» новых контейнеров с отработавшим ядерным топливом.

У экспертов есть и другая точка зрения по поводу сообщения Росгидромета об экстремально высоком уровне загрязнения в Челябинской области.

«Здесь нужно говорить на техническом языке, где это зафиксировано: в воздухе или в месте выброса. Это разные вещи. Рутений, попадая в воздух, в миллионы раз разбавляется. Если Росгидромет опубликовал, это достоверно. Но если бы это представляло какую-то угрозу, то тут же были бы приняты меры – ограничение выхода на улицу и так далее. Раз комментариев от Росгидромета не последовало, это косвенно значит, что никакой опасности это не представляет», – считает доктор химических наук, академик РАН Борис Мясоедов.

А вот руководитель экологического фонда «За природу» (г.Челябинск) Андрей Талевлин утверждает, что вырос в атмосферу рутения-106 еще отразится на здоровье людей. Особенно тех, кто проживает вблизи места аварии.

«Даже с учетом того, что наблюдаемая концентрация над Европой мала, воздействию подверглись десятки миллионов людей, и у кого-то из них обязательно будут проблемы со здоровьем. Вблизи места аварии люди могут быть облучены сильнее. По предположению французского института IRSN, могло быть выброшено от 100 до 300 терабеккерель активности. Для сравнения, разрешенный годовой выброс ПО «Маяк» рутения-106 в сумме с его дочерним изотопом родием-106 в 10000 раз меньше, чем 300 терабеккерель. В случае такой аварии, по оценкам IRSN, нужно защитить людей в радиусе нескольких километров от места выброса», – заявил эксперт.

Он также напомнил, что, по действующему законодательству, информация о крупных чрезвычайных происшествиях не может составлять государственную или иную тайну. Согласно ст.237 УК РФ, за сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, предусмотрена уголовная ответственность.

«Ничему чернобыльская катастрофа не научила россиян…Наши атомные товарищи еще с советских времён привыкли впадать в отрицание при любых нештатных ситуациях и по-прежнему продолжают придерживаться этой же стратегии. Плевать на здоровье населения, окружающую среду и экологию, главное – никакой огласки», – сетует, говоря о позиции Росатома, общественный деятель, руководитель проекта «Мы против ядерного могильника» Федор Марьясов.

Как сообщают «Новые Известия», в самом же Росатоме заявили, что предприятия атомной отрасли РФ не могут рассматриваться в качестве источника выброса изотопа. А в СМИ было распространено сообщение ПО «Маяк» со ссылкой на госкорпорацию о том, что на объектах российской атомной отрасли не происходило никаких инцидентов и аварий, которые могли бы привести к повышению уровня рутения-106 в атмосфере.

Тем временем челябинский химик с большим стажем работы Надежда Вертяховская обратилась в министерство общественной безопасности Челябинской области с просьбой разъяснить информацию об экстремально высоком уровне радиационного загрязнения окружающей среды в сентябре-октябре 2017 года.

«Согласно действующему законодательству, информация о чрезвычайных происшествиях, угрожающих безопасности и здоровью граждан, не может составлять государственную или иную тайну. Я в 1984 году окончила МХТИ им. Д.И. Менделеева и три года обучалась на военной кафедре вуза. Представленная Росгидрометом информация указывает на серьезную аварию», – отмечает Надежда Вертяховская.