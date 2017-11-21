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Власти не увидели ничего опасного в выбросе рутения-106 на Южном Урале
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
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Власти не увидели ничего опасного в выбросе рутения-106 на Южном Урале

Сегодня, 19:19ЭкономикаСтанислав ЛопатинФото: uaport.net
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