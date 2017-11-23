Росгидромет изменит форму отчетности после ситуации с рутением-106
В ведомстве назвали некорректной интерпретацию некоторыми общественными организациями и СМИ информации по рутению-106. Поэтому принято решение передавать данные о загрязняющих веществах в сравнении с предельно допустимыми концентрациями (ПДК), сообщили в пресс-службе Росгидромета.
«В некоторых СМИ появились утверждения о, якобы, сокрытии Росгидрометом информации о данных мониторинга радиационной обстановки на территории России и, в частности, о фиксации повышения уровня рутения-106 в некоторых регионах страны. Это не соответствует действительности и вводит в заблуждение население страны», – говорится в опубликованном в четверг сообщении на сайте ведомства.
В Росгидромете пояснили, что данные по радиационной обстановке на территории РФ в период с 25 сентября по 6 октября 2017 года были обработаны 13 октября и опубликованы в открытом доступе сразу на трех сайтах (www.meteorf.ru, www.egasmro.ru, www.rpatyphoon.ru). И все желающие могли ознакомиться с информацией более месяца назад
В ведомстве отметили тот факт, что 20 октября на брифинге для СМИ руководство администрации Челябинской области сообщило о факте наличия рутения-106 в пробах, взятых Уральским управлением гидрометеорологической службы. При этом чиновники тогда же разъяснили, что концентрации в сотни-тысячи раз ниже допустимой среднегодовой объемной активности и не представляют опасности для населения.
Напомним, ранее Росгидромет в информации «Об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении окружающей среды на территории Российской Федерации в период с 6 по 13 октября 2017 год» сообщал: «Содержание рутения-106 в пробах с постов Аргаяш и Новогорный (Южный Урал, Челябинская область – прим. ред.) составило соответственно 76,1 тыс. и 52,3 тыс. микробеккерелей на кубометр, что превысило фон предыдущего месяца в 986 и 440 раз и соответствовало уровню «экстремально высокое загрязнение». После чего общественность и СМИ сделали предположение, что могла произойти авария на ПО «Маяк», где перерабатывается использованное ядерное топливо.
+7 937 708 14 50