Росгидромет изменит форму отчетности после ситуации с рутением-106

В Росгдромете заявили, что изменят форму отчета по данным мониторинга радиационной обстановки на территории России после ситуации с выбросом рутения-106 в Челябинской области.

В ведомстве назвали некорректной интерпретацию некоторыми общественными организациями и СМИ информации по рутению-106. Поэтому принято решение передавать данные о загрязняющих веществах в сравнении с предельно допустимыми концентрациями (ПДК), сообщили в пресс-службе Росгидромета.

«В некоторых СМИ появились утверждения о, якобы, сокрытии Росгидрометом информации о данных мониторинга радиационной обстановки на территории России и, в частности, о фиксации повышения уровня рутения-106 в некоторых регионах страны. Это не соответствует действительности и вводит в заблуждение население страны», – говорится в опубликованном в четверг сообщении на сайте ведомства.

В Росгидромете пояснили, что данные по радиационной обстановке на территории РФ в период с 25 сентября по 6 октября 2017 года были обработаны 13 октября и опубликованы в открытом доступе сразу на трех сайтах (www.meteorf.ru, www.egasmro.ru, www.rpatyphoon.ru). И все желающие могли ознакомиться с информацией более месяца назад

В ведомстве отметили тот факт, что 20 октября на брифинге для СМИ руководство администрации Челябинской области сообщило о факте наличия рутения-106 в пробах, взятых Уральским управлением гидрометеорологической службы. При этом чиновники тогда же разъяснили, что концентрации в сотни-тысячи раз ниже допустимой среднегодовой объемной активности и не представляют опасности для населения.