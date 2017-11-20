Активисты ОНФ: Волгоград — неудобный для инвалидов город
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру», на конференции, среди прочего, были затронуты вопросы, связанные с формированием комфортной среды для инвалидов. В частности, активисты ОНФ отметили, что многие жилые дома в Волгограде просто невозможно оборудовать пандусами, поскольку здания строились несколько десятилетий назад. Есть проблемы и с транспортом: автобусы, в том числе закупленные по госконтрактам, не ориентированы на инвалидов и плохо приспособлены к их нуждам. Волгоград, как отметили активисты, совершенно не адаптирован для незрячих людей: инвалиды ежедневно рискуют жизнью, просто выходя на улицы, где стоят слишком высокие бордюрные камни и часто отсутствуют даже полноценные тротуары.
Особое внимание общественники уделили здравоохранению, напомнив о неудовлетворительных итогах мониторинга поликлиник и подчеркнув заслуги ОНФ в обеспечении летним отдыхом школьников с диагнозом «целиакия». Детей с этим редким заболеванием в Волгограде — не менее ста, и в этом году десять из них впервые смогли полноценно отдохнуть в оздоровительном лагере, что также являлось значительной заслугой активистов.
Сергей Забеднов, координатор рабочей группы «Образование и культура как основы национальной идентичности», отметил активную работу ОНФ по мониторингу состояния мемориалов «Вечный огонь», которых по всему региону насчитывается более 70. В этом году благодаря деятельности общественников в большинстве районов Волгоградской области были приняты постановления о защите памятных знаков и паспортизованы все объекты. Кроме того, в регионе постепенно восстанавливается традиция «шефства» школ над памятниками в честь Великой Отечественной войны. Сергей Забеднов призвал распространить соответствующий волгоградский опыт на другие регионы России.
Обсуждались и экономические вопросы: в частности, речь шла о работе по улучшению инвестиционного климата в Волгоградской области. Участники конференции высказали ряд претензий к работе органов власти, подчеркнув, что льготы для потенциальных инвесторов зачастую работают лишь на словах, а реальных условий для вложений в местную экономику крупным компаниям практически не создают. По словам общественников, региону остро необходимо создание новых рабочих мест и повышение реальных зарплат населения.
В рамках второй части отчётной конференции активисты ОНФ озвучат промежуточные итоги реализации проектов «Карта убитых дорог» и «Генеральная уборка».
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