Два сопредседателя волгоградского отделения ОНФ ушли со своих постов
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру», о кадровых перестановках было объявлено в самом конце конференции, после завершения всех основных докладов. Бывший глава Волгограда и директор городского Дома архитекторов Юрий Староватых заявил, что покидает пост сопредседателя из-за преклонного возраста, чтобы «уступить дорогу молодым».
Татьяна Гензе, которая до сегодняшнего дня совмещала деятельность на должности сопредседателя областного отделения ОНФ с работой в региональной Общественной палате и активностью в качестве зампредседателя Волгоградского областного совета профсоюзов, также объявила об уходе в отставку «в связи с загруженностью». При этом оба бывших сопредседателя подчеркнули, что не собираются покидать ряды движения и сохранят свои позиции в местном штабе ОНФ.
Уже известны имена преемников Татьяны Гензе и Юрия Староватых. Ими станут гендиректор ПАО «Волгоградоблэлектро» Александр Воцко и замдиректора ВГТРК «Волгоград-ТРВ» Надежда Кулешова.
+7 937 708 14 50