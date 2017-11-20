Два сопредседателя волгоградского отделения ОНФ ушли со своих постов

На сегодняшней отчётной конференции отделения ОНФ в Волгоградской области сразу два сопредседателя местного штаба общественного движения объявили об уходе в отставку. Свои должности покинули Юрий Староватых и Татьяна Гензе.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру», о кадровых перестановках было объявлено в самом конце конференции, после завершения всех основных докладов. Бывший глава Волгограда и директор городского Дома архитекторов Юрий Староватых заявил, что покидает пост сопредседателя из-за преклонного возраста, чтобы «уступить дорогу молодым».

Татьяна Гензе Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Татьяна Гензе, которая до сегодняшнего дня совмещала деятельность на должности сопредседателя областного отделения ОНФ с работой в региональной Общественной палате и активностью в качестве зампредседателя Волгоградского областного совета профсоюзов, также объявила об уходе в отставку «в связи с загруженностью». При этом оба бывших сопредседателя подчеркнули, что не собираются покидать ряды движения и сохранят свои позиции в местном штабе ОНФ.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru