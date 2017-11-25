«Ротор» проиграл «Оренбургу» и еще больше отстал от других аутсайдеров
Из зоны вылета «Ротор» уйти не мог даже теоретически, но создать позитивный настрой перед многомесячным перерывом футболисты были полны желания.
Однако в игре против одного из лидеров первенства ФНЛ мастерства волгоградским футболистам снова не хватило. «Ротор» снова начал крайне осторожно и лишь несколько раз приблизился к воротам гостей, тогда как последние чаще контролировали мяч и создали несколько опасных моментов. Особенно опасным выдался штрафной под занавес первого тайма, но хозяев после удара Поповича спас вратарь Кобзев. На перерыв команды ушли, так и не распечатав ворота друг друга.
Но уже в самом начале второй 45-минутки Силвие Бегич после прострела с фланга при попустительстве защитников открыл счёт, а на 79-й окончательный результат ударом головой установил Игорь Удалый.
До финального свистка счет больше не изменился. После этого матча «Ротор» еще более плотно осел на дне турнирной таблицы и, чтобы остаться в лиге ФНЛ, ему нужно будет выдать целую победную серию. Но делать это волгоградцы, состав которых, скорее всего, заметно изменится, будут уже в следующем году. Первый матч подопечные Павлова проведут 4 марта дома с «Тамбовом».
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