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«Ротор» проиграл «Оренбургу» и еще больше отстал от других аутсайдеров
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
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«Ротор» проиграл «Оренбургу» и еще больше отстал от других аутсайдеров

Сегодня, 17:24СпортВиталий КошелевФото: ФК "Ротор-Волгоград" ВК/ https://vk.com/rotorfc?z=photo-36628907_456241306%2Falbum-36628907_00%2Frev
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