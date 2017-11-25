«Ротор» проиграл «Оренбургу» и еще больше отстал от других аутсайдеров

На последний матч этого календарного года и волгоградские болельщики, и главный тренер Сергей Павлов возлагали большие надежды.

Из зоны вылета «Ротор» уйти не мог даже теоретически, но создать позитивный настрой перед многомесячным перерывом футболисты были полны желания.

Однако в игре против одного из лидеров первенства ФНЛ мастерства волгоградским футболистам снова не хватило. «Ротор» снова начал крайне осторожно и лишь несколько раз приблизился к воротам гостей, тогда как последние чаще контролировали мяч и создали несколько опасных моментов. Особенно опасным выдался штрафной под занавес первого тайма, но хозяев после удара Поповича спас вратарь Кобзев. На перерыв команды ушли, так и не распечатав ворота друг друга.

Но уже в самом начале второй 45-минутки Силвие Бегич после прострела с фланга при попустительстве защитников открыл счёт, а на 79-й окончательный результат ударом головой установил Игорь Удалый.