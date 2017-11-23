В «Роторе» будет тренер-селекционер и своя база молодых футболистов

Специалист по вопросам селекции будет работать по поиску молодых футболистов в районах области и за пределами региона

За месяц с небольшим, что Сергей Павлов находится в Волгограде он занимался не только подготовкой главной футбольной команды региона к играм, но и изучил ситуацию с футболом в масштабах области в целом.

- Единой системы подготовки молодых футболистов пока нет. Училище олимпийского резерва, футбольные секции на местах живут своей жизнью. Нужно, чтобы они работали на главную команду, также как и дубль. Но мы конечно должны создать для этого условия, - отметил Сергей Павлов на специально созванной по его инициативе пресс-конференции.

Главный тренер «Ротора» анонсировал появление в ближайшее время в клубе специалиста по селекционной работе. Она будет вестись как в масштабах региона, так и за его пределами.

- Нужно ехать в Камышин, в Михайловку просматривать мальчишек, чтобы все лучшие были здесь, а не уезжали в 13-15 лет в московские клубы. Для этого мы создадим банк данных по молодым футболистам. Там будет полнейшая информация, вплоть до того, чем болели его родители. Уже с молодых лет за подрастающими мальчишками должен быть и врачебный контроль, к ним надо применять и самые лучшие передовые методики - как физически правильно развиваться, а не как у нас часто бывает - тренеры форсируют, заставляют наращивать мышцы, но молодой игрок их только забивает, закрепощает. Важно питание молодых футболистов и еще огромное количество аспектов.Сергей Павлов, главный тренер ФК «Ротор-Волгоград»