Эксперты-физики: чашка кофе радиоактивнее сентябрьского выброса Ru-106

Информация об утечке радиоактивного изотопа рутения-106, предположительно случившейся на Южном Урале в конце сентября, взбудоражила общественность.

Как только Росгидромет признал, что превышение радиационного фона фиксировалось в ряде российских регионах, включая Волгоградскую область, эксперты сразу же начали строить предположения, окажет ли выброс какое-либо влияние на здоровье людей.

Как ранее сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», в последних числах сентября общий фон излучения изотопа рутения-106 в областном центре был превышен в 230 раз от показателей предыдущего периода . Источником утечки, по предварительной версии, мог стать химический комбинат «Маяк» в Челябинской области; в его окрестностях содержание радиоактивного изотопа повысилось более чем в 900 раз. Пресс-служба предприятия уже поспешила откреститься от причастности к происшествию и заверила, что полученная жителями европейской части России «порция» радиации «в 20 тысяч раз меньше допустимой годовой дозы и не представляет какой-либо опасности для здоровья и жизни людей».

Специалисты сразу отмечали, что о серьёзной аварии речь идти не может: при реальной экологической катастрофе в атмосферу попал бы целый «букет» изотопов, из которых рутений-106 — пожалуй, наименее опасный. Он даже используется при лечении раковых опухолей глаз. Правда, медики предупредили, что любое превышение допустимого содержания изотопов всегда чревато ростом числа онкологических заболеваний; при крупных утечках такие последствия наблюдаются обычно не раньше, чем через полгода, так что проследить взаимосвязь между выбросами и увеличением количества больных раком бывает проблематично.

Власти нескольких регионов, где отмечалось «рутениевое» загрязнение, уже официально заявили, что выброс здоровью населения не угрожал. Оренбургское издание 56orb.ru, ссылаясь на экспертов-физиков, также пишет, что степень опасности рутения-106 сильно преувеличена. Как известно, естественный радиационный фон, на который приходится большая часть получаемого каждым из нас облучения, формируется за счёт природных изотопов углерод-12 и калий-40. Они содержатся почти во всех продуктах биологического происхождения: например, радиоактивность килограмма картошки оценивается в 170 беккерелей, а килограмма растворимого кофе — в 900 беккерелей. Ещё 10-15% радиации, которую обычный человек «ловит» за всю свою жизнь, приходятся на рентгеновское излучение.

Таким образом, даже при сравнении с обычными продуктами, которые можно купить в любом магазине, радиоактивный эффект рутения-106, обнаруженного в окрестностях комбината «Маяк», можно считать ничтожным. Согласно подсчётам 56orb.ru, «активность изотопа рутения-106 под Аргаяшем в 1700 раз ниже, чем радиоактивность килограмма бананов». Следовательно, воздействие на здоровье людей в данном случае крайне незначительно.

Впрочем, даже несмотря на ничтожную опасность утечки, по-прежнему остаются вопросы: почему о ней стало известно лишь спустя полтора месяца и каким образом изотоп попал в атмосферу?

Помимо изначальной версии с выбросом на комбинате «Маяк», высказываются и другие предположения. Например, утверждается, что источником рутения-106 мог стать неисправный космический спутник, упавший где-то в Челябинской области (эта версия выглядит правдоподобно: одна рутениевая батарея, используемая в таких объектах, вполне могла «обеспечить» именно такую концентрацию изотопа в атмосфере). Не исключается и возможность кражи радиоактивных материалов: рутений-106 мог «вырваться на свободу», если кто-то похитил контейнер с ним и вытаскивал излучатель из защитного кожуха. Правда, в таком случае преступника уже, скорее всего, нет в живых: полученная им доза излучения с высокой вероятностью привела бы к скорой смерти.