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В следующем сезоне у «Ротора» будет 8 новых футболистов
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
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В следующем сезоне у «Ротора» будет 8 новых футболистов

Сегодня, 11:16СпортСергей МатанцевФото: Юрий Самодуров/ novostivolgograda.ru
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