В следующем сезоне у «Ротора» будет 8 новых футболистов

Сегодня на пресс-конференции, созванной по инициативе главного тренера ФК «Ротор-Волгоград», Сергей Павлов подвел промежуточные итоги сезона.

Он в частности заявил, что со стороны властей, регионального спорткомитета и лично губернатора идет всесторонняя поддержка. Никаких организационных проблем клуб не испытывает, зарплату футболисты получают вовремя. В этой ситуации дефицита очков по словам Павлова, он не ловко себя чувствует. «Мне не удобно, что я пока не могу дать результат», - заявил главный тренер «Ротора».

Впрочем, понимание, что делать дальше, у Павлова есть. Он считает, что усиления нужны по всем позициям. Этим клуб и будет заниматься в межсезонье. Впереди у «Ротора» еще одна игра, а затем отпуск. Далее футболисты отправятся на сборы в Абрау-Дюрсо, превая тренировка состоится 4 января. Согласно дальнейшему расписанию клуба, в рамках подготовительного периода футболисты побывают в Турции, а затем на турнире ФНЛ на Кипре.

Фото: Виталий Кошелев, novostivolgograda.ru

Что касается кадрового состава клуба, то Павлов сообщил о необходимости приобретения новых игроков.

- У нас 8 мест в заявке, все будут использованы. Будет 8 новичков!Сергей Павлов, главный тренер ФК «Ротор-Волгоград»

При этом Сергей Павлов добавил, что игроков, с которыми клуб расстанется, никто не бросит. Все они будут трудоустроены.

Фото: Юрий Самодуров, novostivolgograda.ru

Главный тренер «Ротора» рассчитывает, что усиление клуба пройдет уже с перспективным прицелом на российскую премьер-лигу.