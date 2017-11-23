Андрей Бочаров — региональный ВВП должен перешагнуть рубеж в 1 трлн рублей

В большом зале администрации Волгоградской области губернатор Андрей Бочаров продолжает отчет о проделанной работе перед представителями общественности.

Напомним, в зале находятся партийные лидеры, руководители религиозных организаций, общественники, депутаты регионального парламента, представители муниципалитетов, руководители силовых структур региона.

- Есть понятные, конкретные результаты, отмечаемые и жителями региона, - заявил в своем выступлении Андрей Бочаров. - Спасибо большое всем тем, кто помогал и работал над реализацией всех проектов. Это — наш общий результат. Сейчас мы с вами подошли к созданию базисной платформы для развития Волгоградской области, который позволит и нам, и следующим поколениям выполнять все поставленные жителями региона задачи.