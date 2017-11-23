Андрей Бочаров — региональный ВВП должен перешагнуть рубеж в 1 трлн рублей
Напомним, в зале находятся партийные лидеры, руководители религиозных организаций, общественники, депутаты регионального парламента, представители муниципалитетов, руководители силовых структур региона.
- Есть понятные, конкретные результаты, отмечаемые и жителями региона, - заявил в своем выступлении Андрей Бочаров. - Спасибо большое всем тем, кто помогал и работал над реализацией всех проектов. Это — наш общий результат. Сейчас мы с вами подошли к созданию базисной платформы для развития Волгоградской области, который позволит и нам, и следующим поколениям выполнять все поставленные жителями региона задачи.
К 2021 году мы должны сделать все, чтобы региональный ВВП перешагнул рубеж в 1 триллион рублей. Это необходимо для увеличения расходов на соцобслуживание, реализацию приоритетных проектов. Чтобы зарабатывать, надо создать условия. Увеличение регионального ВВП позволит, по оценкам разных специалистов, увеличить доходы в бюджет на 2-3%. А это - возможность сбалансировать бюджеты всех уровней. Мы к этой задаче двигались с 2014 года, мы сегодня готовы к этому шагу.Андрей Бочаров, губернатор Волгоградской области
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