Общественность региона оценит работу губернатора за три года
Общение предварял показ небольшого видеофильма,в котором были собраны самые знаковые события и главные достижения Волгоградской области за прошедшие три года.
В регионе идет работа по всем приоритетным направлениям, обозначенным губернатором Андреем Бочаровым в 2014 году: ремонт дорог, строительство путепроводов и очистных сооружений, благоустройство городских территорий и усадеб, развитие транспортной инфраструктуры, ведется закупка подвижного состава для электротранспорта.
Кроме того, особо подчеркивается, что Волгоградская область постоянно участвует в федеральных целевых программах.
Например, масштабное обновление дворовых территорий в Волгограде охватывает 43 объекта. Это стало возможным благодаря поддержке федерального центра — регион получил порядка 440 миллионов рублей, помимо этого были добавлены 10 миллионов из бюджета города.
Федеральная программа «Формирование комфортной городской среды» стала развитием волгоградского проекта «Наш двор – наш дом», в рамках которого в прошлом году в 58 волгоградских дворах отремонтировано асфальтовое покрытие, в 67 – установлены детские игровые площадки.
В 2017 году по проекту «Безопасные и качественные дороги» выполнено в общей сложности 151 мероприятие, в порядок приведено 170 километров транспортных артерий.
+7 937 708 14 50