Общественность региона оценит работу губернатора за три года

Сегодня в Волгограде проходит ежегодная встреча губернатора Андрея Бочарова с активом области. В большой зал областной администрации приглашены депутаты регионального парламента и муниципалитетов, руководители религиозных и общественных организаций, лидеры местных отделений политических партий, предприниматели.

Общение предварял показ небольшого видеофильма,в котором были собраны самые знаковые события и главные достижения Волгоградской области за прошедшие три года.

В регионе идет работа по всем приоритетным направлениям, обозначенным губернатором Андреем Бочаровым в 2014 году: ремонт дорог, строительство путепроводов и очистных сооружений, благоустройство городских территорий и усадеб, развитие транспортной инфраструктуры, ведется закупка подвижного состава для электротранспорта.

Кроме того, особо подчеркивается, что Волгоградская область постоянно участвует в федеральных целевых программах.

Например, масштабное обновление дворовых территорий в Волгограде охватывает 43 объекта. Это стало возможным благодаря поддержке федерального центра — регион получил порядка 440 миллионов рублей, помимо этого были добавлены 10 миллионов из бюджета города.

Федеральная программа «Формирование комфортной городской среды» стала развитием волгоградского проекта «Наш двор – наш дом», в рамках которого в прошлом году в 58 волгоградских дворах отремонтировано асфальтовое покрытие, в 67 – установлены детские игровые площадки.