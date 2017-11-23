В Волгоградской области создадут совет по социально-экономическому развитию

С таким предложением выступил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, отчитываясь о проделанной работе перед представителями общественности региона.

- Нам важно в короткий срок создать команду единомышленников. Тех, кто силен в практике и теории, кто понимает, что такое финансовая и бюджетная политика. Кто понимает, что это все инструмент для развития Волгоградской области. Нам надо направлять средства на прорывные, приоритетные направления. Это наша главная задача. Я назначаю Вас, Олег Васильевич, своим советникам и предлагаю возглавить сам совет по социально-экономическому развитию нашего региона.Андрей Бочаров, губернатор Волгоградской области