В Волгоградской области создадут совет по социально-экономическому развитию
Возглавить новую структуру глава региона предложил Олегу Иншакову, известному волгоградскому ученому-экономисту, долгое время возглавлявшему ВолГУ.
- Нам важно в короткий срок создать команду единомышленников. Тех, кто силен в практике и теории, кто понимает, что такое финансовая и бюджетная политика. Кто понимает, что это все инструмент для развития Волгоградской области. Нам надо направлять средства на прорывные, приоритетные направления. Это наша главная задача. Я назначаю Вас, Олег Васильевич, своим советникам и предлагаю возглавить сам совет по социально-экономическому развитию нашего региона.Андрей Бочаров, губернатор Волгоградской области
Также губернатор подчеркнул, что в Волгоградской области есть хорошие региональные эксперты, но если потребуется, то будут привлекать и федеральных специалистов.
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