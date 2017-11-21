В конце сентября уровень радиации в Волгограде был превышен в 230 раз

В период с 25 сентября по 13 октября в нескольких регионах России, включая Волгоградскую область, был зафиксирован высокий и экстремально высокий уровень радиационного загрязнения. Такую информацию распространил Росгидромет.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на портал InKazan.ru, первый тревожный сигнал поступил с Южного Урала, где с 25 сентября по 1 октября отмечалось превышение суммарной бета-активности в пробах радиоактивных аэрозолей и выпадений. В исследованных пробах был обнаружен изотоп рутений-106: его содержание на посту Аргаяш оказалось в 986 раз выше допустимой нормы, на посту Новогорный — в 440 раз выше.

После этого радиация начала быстро распространяться по европейским регионам России. По сообщению на сайте Росгидромета, 26-27 сентября рутений-106 был обнаружен в Татарстане. 27-28 сентября высокое содержание радиоактивного изотопа зафиксировали в Волгограде и Ростове-на-Дону. В Волгограде допустимая концентрация рутения-106 была превышена в 230 раз. С 29 сентября об опасном уровне радиации начали сообщать во всех странах Европы, начиная с Италии; ко 2 октября изотоп «добрался» до Санкт-Петербурга и Скандинавии.