Сергей Павлов: голы «Ротору» даются тяжело

Главный тренер «Ротора» провел пресс-конференцию для журналистов, посвященную промежуточным итогам сезона

Сегодняшняя встреча с журналистами – первое общение наставника «Ротора» со СМИ в широком формате, если не считать традиционных послематчевых пресс-конференций. Причем, как заявил сам главный тренер, инициатором общения с прессой стал он сам. И сразу же обозначил причину: клуб находится внизу турнирной таблицы.

Вопросов к «рулевому» главной футбольной команды накопилось немало. Павлова, конечно, не воспринимали как волшебника, после прихода которого игра его подопечных мгновенно преобразится. Болельщики даже были согласны и на не самую яркую по зрелищности игру, лишь бы она давала результат и позволяла набирать очки.

Однако с набранными очками во втором круге у волгоградцев пока туго. В 6-ти проведенных под руководством Павлова матчах (1 в первом круге и 5 во втором) команда набрала лишь 5 очков. Причем победа пришлась на самый первый с Томью, затем в пяти играх две унылые ничьи и три поражения.

- В ряде матчей команда показала себя не с лучшей стороны, - дает оценку игре футболистов Сергшей Павлов. - Самая плохая игра была в домашнем матче с "Тюменью", а в Астрахани и Новосибирске мы выглядели достойно, не заслужили поражения. Проблема даже не в ошибках в обороне, а в том, что не забиваем, голы "Ротору" даются тяжело.

Затянувшаяся минорная нота под аккомпанемент скрежета о дно турнирной таблицы привели к тому, что даже самые верные волгоградские болельщики стали сомневаться, сможет ли «Ротор» в канун ЧМ-2018 сохранить прописку хотя бы во втором по силе футбольном российском дивизионе.

В ходе пресс-конференции главный тренер "Ротора" подчеркнул, что очень тяжело играть под давлением, что нужен результат. У тренера вызывает вопросы и исполнительское мастерство некоторых футболистов.