Укутавшись в роскошные меха… Готовим к зиме любимую шубку

Не секрет, что российские женщины очень любят натуральные меха. И сколько бы «зеленые» активисты ни призывали от них отказаться, заливая краской меховые шубки, шапки и воротники, в нашей стране с ее длинными и холодными зимами норки, песцы, лисы, волки и прочие звери продолжают оставаться суперпопулярными.

Женщина, надевшая натуральную шубу или манто, чувствует себя немного королевой. Мех дает не только тепло и комфорт, но подчеркивает статус обладательницы этой шелковистой или пушистой роскоши. Кроме того, красивый мех всегда привлекал внимание сильного пола - как правило, мужчины обращают внимание на женщин в шубах гораздо чаще, чем на девушек в пуховиках. Психологи объясняют такой эффект эмоциями, которые сродни древним животным инстинктам: трудно подавить желание, когда навстречу идет шикарная дама в шубе из лисы или чернобурки – именно эти виды меха считаются наиболее «страстными». Самыми теплыми и практичными по причине длины меха и густого подпушка считаются соболиные, мутоновые, лисьи и песцовые шубы. Самыми элегантными – норковые, именно у этого зверя наиболее переливающийся, гладкий и шелковистый ворс. Раньше были популярны шубы из шкурок белки, ондатры, нутрии, нерпы, собак обычной и енотовидной. Мужчины тоже неравнодушны к мехам. Самый любимый и демократичный мужской зверь – волк, следом идут стриженые варианты ондатры и нутрии. Куртки и шубы на мужчинах встречаются, впрочем, не так часто. Гораздо популярнее воротники и опушка на капюшонах курток из овчины, песца, енота и нерпы. В общем, у всех свои пристрастия, но правила подготовки любимой шубки или куртки к холодам едины. И сегодня мы расскажем, как подготовить к наступающим на Волгоград холодам свои меховые сокровища.