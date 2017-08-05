Арбуз и дыня: поел и сердцем подобрел!

Как выбирать?

Когда речь заходит о выборе качественных бахчевых, то здесь обнаруживается немало тонкостей и нюансов. Специалисты не советуют покупать ни самый крупный, ни самый маленький среди остальных «собратьев»: плоды одной степени зрелости не должны слишком отличаются размерами, лучше всего выбирать средние арбузы или дыни.

Хороший, зрелый арбуз имеет целостный покров, яркую, контрастную и блестящую корку, светлое, желтое, даже с оранжевым тоном пятно на боку, на котором он лежал на земле. Усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие. При легком ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, а при ударе согнутым пальцем издаёт умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси - слабый хруст.

У дыни противоположная сторона от хвостика должна быть чуть более мягкой, если она твердая, то это признак того, что дыня незрелая. Если щелкнуть по дыне, то звук должен быть глухим. Но самое главное, от дыни обязательно должен исходить тонкий аромат. Если его нет, то этот плод покупать не стоит.

Делать надрезы для того, чтобы убедиться в спелости арбуза, специалисты Роспотребнадзора категорически не советуют: в месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы, приобретая такой арбуз, можно легко подхватить кишечную инфекцию.