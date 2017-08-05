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Арбуз и дыня: поел и сердцем подобрел!
08:30
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Начало последнего месяца лета дает отсчет сезону бахчевых. Не случайно именно 3 августа отмечается день арбуза. О полезных свойствах полосатой ягоды знают все - ее мякоть содержит витамины С, В9, В1, В2, провитамин А, минералы, клетчатку, пектин, органические кислоты.
Арбуз рекомендован при артрите, атеросклерозе, подагре, заболеваниях желчного пузыря и печени, гипертонии и других. Регулярное употребление арбуза очищает почки, налаживает работу органов пищеварения. При этом в 100 граммах арбуза содержится всего 25-38 калорий, так что тем, кто переживает за свою фигуру, полосатая ягода - самое то, тем более в нынешнюю жару. Словом, пользы масса, вот только, чтобы получить ее, выбирать бахчевые нужно с умом. Как именно, журналисты ИА «НовостиВолгограда.ру» и постараются разъяснить, опираясь на рекомендации специалистов Роспотребнадзора.