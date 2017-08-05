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Арбуз и дыня: поел и сердцем подобрел!
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Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
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Арбуз и дыня: поел и сердцем подобрел!

08:30