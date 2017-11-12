Волгоград прощается с Кубком ЧМ по футболу FIFA

Последний день в Волгограде. Официальный Кубок Чемпионата мира по футболу готовится покинуть наш город и продолжить свое 123-дневное турне по России.

В Волгограде главный приз предстоящего мундиаля пробыл 5 дней. Он прибыл в ночь со вторника на среду, чтобы утром предстать перед тысячами любопытных глаз.

Первыми золотого красавца весом более 6 килограммов увидели журналисты. Установка Кубка ЧМ-2018 на постамент проходила в строгой секретности, за закрытыми дверьми. Да и войдя в зал, представители СМИ увидели только витрину, накрытую черной тканью.

«Покров тайны» сняли двукратная олимпийская чемпионка, посол ЧМ-2018 Елена Исинбаева, председатель областного комитета по подготовке и проведению матчей ЧМ-2018 Аркадий Грушко, мэр Волгограда Андрей Косолапов и представитель компании-спонсора Олег Пелецкий. А затем они поведали эксклюзивную информацию о негласных правилах транспортировки 18-каратного раритета.

Затем путешественник отправился прямиком на стадион «Волгоград Арена», где прошла его торжественная презентация. Церемонию предварял яркий перфоманс от волонтеров - парад флагов. При этом участники, расположившиеся на трибунах, превратились на время в болельщиков и прочувствовали атмосферу предстоящего праздника.

Эти же эмоции испытали студенты физкультурной академии, юные волгоградские спортсмены и ученики лицея № 5. Горожан Официальный Кубок ждал на фотосессию 9 ноября в семейном парке в Дзержинском районе, а также 11 и 12 ноября в ТРК «Комсомол».

Очередь к кубку ЧМ 2018 Публикация от Волгоград📰 (@ghest_vlg) Ноя 11 2017 в 5:11 PST

И волгоградцы не упустили возможность. Люди занимали очередь с раннего утра, и уже к обеду ее протяженность составляла несколько километров. Чтобы поместиться, пришедшие выстраивались извилистой змейкой.

Ради исторической фотографии для семейного альбома ждали по несколько часов. Последний раз такое было на открытии интерактивного музея «Россия - моя история» и в последующие несколько дней.

Дзержинский район, очередь для просмотра кубка чемпионата по футболу... Публикация от Волгоград📰 (@ghest_vlg) Ноя 9 2017 в 5:38 PST

Весь процесс пораженные очевидцы запечатлели на фото, а соцсети наполнили фотографии с хэштегом #КубокЧМ-2018. Конечно, дотронуться к спортивной реликвии никому не удалось - стеклянный куб все также защищал золотой приз.

И дело не только в безопасности. В соответствии с правилами FIFA, прикасаться к нему могут только победители турнира и главы государств.