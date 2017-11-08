На «Волгоград Арене» стартовала красочная встреча Кубка чемпионата мира
На стадион «Волгоград Арена» его привезли прямо с пресс-конференции, посвященной приезду спортивной реликвии в наш город.
Главный виновник праздничной суеты занял место на специальной сцене, сооруженной на новом газоне стадиона. Золотой 43-летний гость (Официальный Кубок был впервые вручен в 1974-м) с годами, кажется, только прибавил себе блеска – «отполированный» прикосновениями, а часто и слезами радости чемпионов.
В соответствии с существующими правилами FIFA, прикасаться к Кубку чемпионата мира по футболу могут только победители турнира и главы государств. Оригинальный трофей не может быть передан кому-либо навечно, даже чемпионам, поэтому сборная страны-победителя турнира получает взамен позолоченную копию – Кубок победителей Чемпионата мира по футболу FIFA.
Основные события развернулись прямо на футбольном поле. Появление кубка предварял парад волонтеров с флагами стран-участниц мундиаля. Затем с приветственным словом выступил губернатор Андрей Бочаров
- Мы всесторонне готовимся к главному футбольному событию четырехлетия, - сказал глава региона. - Это мечта для каждого, горожан, болельщиков по всему миру.
Андрей Бочаров также выразил надежду, что в будущем обладателем Кубка чемпионата мира станет и российская сборная. Двукратная олимпийская чемпионка, посол ЧМ-2018 Елена Исинбаева сказала, что уже чуть больше, чем через полгода, все россияне и волгоградцы будут болеть за наших, а затем пригласила волгоградцев сфотографироваться с кубком.
Напомним, в Волгограде Официальный Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA пробудет до 12 ноября. Самая удобная возможность сфотографироваться с ним будет у волгоградцев 9 ноября в семейном парке в Дзержинском районе Волгограда, а также 11 и 12 ноября в ТРК «Комсомол».
К слову, Волгоград – это уже 13-я точка на карте маршрута по России главного мирового футбольного трофея. Отсюда он отправится в Краснодар. В общей сложности, начиная с 9-го сентября, за 123 дня тура Кубок преодолеет более 27 тыс. км и сменит 11 часовых поясов.
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