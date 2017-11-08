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На «Волгоград Арене» стартовала красочная встреча Кубка чемпионата мира
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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На «Волгоград Арене» стартовала красочная встреча Кубка чемпионата мира

Сегодня, 12:42СпортВиталий КошелевФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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