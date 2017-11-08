На «Волгоград Арене» стартовала красочная встреча Кубка чемпионата мира

Главный мировой спортивный трофей - Официальный Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA - минувшей ночью прибывший на волгоградскую землю, сегодня около полудня, наконец, попал в самое «футбольное сердце» города-героя.

На стадион «Волгоград Арена» его привезли прямо с пресс-конференции, посвященной приезду спортивной реликвии в наш город.

Главный виновник праздничной суеты занял место на специальной сцене, сооруженной на новом газоне стадиона. Золотой 43-летний гость (Официальный Кубок был впервые вручен в 1974-м) с годами, кажется, только прибавил себе блеска – «отполированный» прикосновениями, а часто и слезами радости чемпионов.

В соответствии с существующими правилами FIFA, прикасаться к Кубку чемпионата мира по футболу могут только победители турнира и главы государств. Оригинальный трофей не может быть передан кому-либо навечно, даже чемпионам, поэтому сборная страны-победителя турнира получает взамен позолоченную копию – Кубок победителей Чемпионата мира по футболу FIFA.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Основные события развернулись прямо на футбольном поле. Появление кубка предварял парад волонтеров с флагами стран-участниц мундиаля. Затем с приветственным словом выступил губернатор Андрей Бочаров

- Мы всесторонне готовимся к главному футбольному событию четырехлетия, - сказал глава региона. - Это мечта для каждого, горожан, болельщиков по всему миру.

Андрей Бочаров также выразил надежду, что в будущем обладателем Кубка чемпионата мира станет и российская сборная. Двукратная олимпийская чемпионка, посол ЧМ-2018 Елена Исинбаева сказала, что уже чуть больше, чем через полгода, все россияне и волгоградцы будут болеть за наших, а затем пригласила волгоградцев сфотографироваться с кубком.

Напомним, в Волгограде Официальный Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA пробудет до 12 ноября. Самая удобная возможность сфотографироваться с ним будет у волгоградцев 9 ноября в семейном парке в Дзержинском районе Волгограда, а также 11 и 12 ноября в ТРК «Комсомол».

Фото: http://www.kuban.aif.ru