Стадион «Волгоград Арена» впервые «ожил» для футбольного праздника

За все время турне по российским городам - а их Официальный Кубок Чемпионата мира по футболу посетил уже 12 - Волгоград стал вторым после Москвы, где главный футбольный трофей доставили на арену, которая будет принимать матчи мундиаля.

Красавец-стадион уже практически готов, и сегодня «Волгоград Арена» впервые наполнилась - пусть и не в полной мере - атмосферой грядущего праздника.

Перед началом церемонии приветствия Официального Кубка Чемпионата мира по футболу ведущий предупредил, что все зрители – представители властей региона, руководители правоохранительных и экстренных служ, многочисленные журналисты, сотрудники строительных компаний, возводящих арену, волонтеры - на время мероприятия должны превратиться в болельщиков. А их задача, как известно, эмоционально сопереживать происходящему.

Организаторы постарались, и перед тем, как собравшиеся увидели Кубок, организовали небольшой перформанс - красочное представление с парадом волонтеров с флагами стран-участниц мундиаля и праздничным фейерверком.

В своих приветственных речах губернатор Андрей Бочаров, послы ЧМ-2018, представители FIFA и компании-спонсора говорили о грандиозности грядущего события, которое, без сомнения, даст толчок для развития в Волгоградской области детского спорта, в особенности - футбола.

- Сегодня тысячи мальчишек и девчонок занимаются у нас футболом. И мы надеемся и верим, что они сделают так, чтобы этот Кубок занял почетное место среди высоких спортивных трофеев Российской Федерации, - сказал губернатор Андрей Бочаров.

Посол ЧМ-2018 Елена Исинбаева призналась, что впервые Официальный Кубок увидела еще в 2010-м году в Цюрихе - там в музее футбола у трофея постоянная «прописка».

- Но то, что он когда-нибудь прибудет в Волгоград, я даже не могла представить. Уникальное и грандиозное событие на стадионе, который, без сомнения, один лучших в стране, что может быть еще лучше? Для меня это повод для гордости, - отметила Елена Исинбаева.

Спортсменка также призналась, что прикасалась к Кубку FIFA, но при этом правил не нарушила, поскольку трогала только его основание.

У всех присутствующих на мероприятии была возможность сфотографироваться с Официальным Кубком Чемпионата мира по футболу. Ну, а остальные волгоградцы получат такую возможность в течение трех ближайших дней.

В Волгограде спортивный трофей пробудет до 12 ноября. Самая удобная возможность сфотографироваться с ним будет у волгоградцев 9 ноября в парке «Семейный» Дзержинского района Волгограда, а также 11 и 12 ноября в ТРК «Комсомол».

А сразу со стадиона Кубок отправился в Волгоградскую государственную академию физической культуры, где пройдет юнифайд-матч: на поле выйдут непрофессиональные спортсмены и люди с ограниченными возможностями здоровья.