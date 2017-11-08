Кубок ЧМ по футболу FIFA 2018: тайны транспортировки и негласные правила

Официальный кубок Чемпионата мира по футболу гостит в Волгограде. Сейчас он находится на стадионе «Волгоград Арена», где в эти минуты проходит его официальная презентация.

А буквально несколько часов назад в интерактивном музее «Россия - моя история» состоялся предпоказ для журналистов. Представителям СМИ рассказали ранее не афишировавшуюся информацию о главном трофее мундиаля, но некоторые вопросы так и остались тайной.

В большое турне длиною в 123 дня отправился оригинал Официального кубка. Символ весит более 6 килограммов, а изготовлен он из 18-ти каратного золота (каратная система больше принята в западных странах; 18 каратное золото считается наиболее качественным и соответствует 750-й пробе). Ценный груз постоянно находится под охраной, даже установка на пьедестал проходит без посторонних глаз – сегодня организаторы попросили выйти прессу на несколько минут.

Очевидно, что транспортируют сокровище чемпионата тоже по-особому. Но как?

- Действительно, это особенный «пассажир» и особенный груз. К нему применяются бережные меры транспортировки и логистики. Я бы с удовольствием вам рассказал более детально о них, но, к сожалению, с точки зрения безопасности, я не могу распространяться об этом. Могу заверить, что сохранность Кубка обеспечивается на самом высоком уровне. У нас есть как федеральная, так региональная поддержка.представитель компании-спонсора Олег Пилецкий

Официальный Кубок демонстрируется в защитном прозрачном коробе. В соответствии с правилами FIFA, прикасаться к нему могут только победители турнира и главы государств.

Оригинальный трофей не может быть передан кому-либо навечно, поэтому сборная страны-победителя турнира получает взамен Кубок победителей Чемпионата мира по футболу FIFA. Он выглядит и весит точно так же, как и оригинальный Кубок, но сделан из позолоченной бронзы.

- Главный приз проедет по 25 городам от Калининграда до Владивостока. Его увидят около 40 миллионов человек. Это значит, что у каждого третьего россиянина есть возможность увидеть легенду футбола, сфотографироваться с ним и стать частью футбольной истории. Аркадий Грушко, председатель областного комитета по подготовке и проведению матчей ЧМ-2018

Двукратная олимпийская чемпионка и посол ЧМ-2018 от Волгограда Елена Исинбаева, которая расположилась в президиуме прямо возле футбольного символа, не скрывала эмоций.

- Даже рядом находиться с ним очень волнительно, наверное, для меня это равносильно олимпийской золотой медали, которую хотят получить все, а получает один человек. Также и здесь, за этот Кубок будут бороться 32 команды, а получит одна. Елена Исинбаева, посол ЧМ-2018 от Волгограда

Чемпионат еще не начался, а Кубок Чемпионата мира – 2018 уже вдохновляет на подвиги. В Калининграде во время презентации молодой человек сделал предложение любимой девушке. Он встал на одно колено перед толпой горожан и раскрыл коробочку с кольцом. Избранница, конечно же, согласилась.