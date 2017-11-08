Волгоградским журналистам представили Кубок чемпионата мира по футболу
Здесь золотой кубок представили журналистам - вначале их даже попросили выйти из зала, где установили стеклянную витрину с кубком. Такие меры предосторожности вполне объяснимы - Официальный кубок изготовлен из чистого золота и весит почти 6 кг.
Как и положено в таких торжественных случаях, вначале кубок был задрапирован черной тканью. «Покров тайны» сняли двукратная олимпийская чемпионка, посол ЧМ-2018 Елена Исинбаева, председатель областного комитета по подготовке и проведению матчей ЧМ-2018 Аркадий Грушко, мэр Волгограда Андрей Косолапов и представитель компании-спонсора Олег Пелецкий.
Торжественная церемония встречи главного трофея футбольного мундиаля сегодня пройдет на стадионе «Волгоград Арена», где в июне 2018-го состоятся 4 игры отборочного тура чемпионата.
После этого Кубок перевезут в Волгоградскую государственную академию физической культуры, где пройдет юнифайд-матч: на поле выйдут непрофессиональные спортсмены и люди с ограниченными возможностями здоровья.
В городе Официальный кубок чемпионата мира по футболу пробудет до 12 ноября. Его представят на 6 площадках, где волгоградцы смогут вблизи увидеть трофей и сфотографироваться с ним - это академия физической культуры, ФОК «Молодежный» Кировского района, ФОК «Спартанец» Тракторозаводского района, лицей № 5, ТРК «Комсомолл», парк «Семейный» в Дзержинском районе.
Как сообщало ранее ИА «НовостиВолгограда.ру», 9 сентября официальный Кубок ЧМ FIFA 2018 отправился в большое путешествие. Позади - Красноярск, Омск, Челябинск, Уфа, Пермь, Пенза, Саранск, Ярославль, Калининград, Тула, Курск, Воронеж и Саратов.
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