Волгоградским журналистам представили Кубок чемпионата мира по футболу

Сегодня в Волгограде принимают главный трофей футбольного мундиаля. Официальный кубок чемпионата мира прибыл в город-герой нынешней ночью. Первым местом, где он побывал, стал музей «Россия-моя история».

Здесь золотой кубок представили журналистам - вначале их даже попросили выйти из зала, где установили стеклянную витрину с кубком. Такие меры предосторожности вполне объяснимы - Официальный кубок изготовлен из чистого золота и весит почти 6 кг.

Как и положено в таких торжественных случаях, вначале кубок был задрапирован черной тканью. «Покров тайны» сняли двукратная олимпийская чемпионка, посол ЧМ-2018 Елена Исинбаева, председатель областного комитета по подготовке и проведению матчей ЧМ-2018 Аркадий Грушко, мэр Волгограда Андрей Косолапов и представитель компании-спонсора Олег Пелецкий.

Торжественная церемония встречи главного трофея футбольного мундиаля сегодня пройдет на стадионе «Волгоград Арена», где в июне 2018-го состоятся 4 игры отборочного тура чемпионата.

После этого Кубок перевезут в Волгоградскую государственную академию физической культуры, где пройдет юнифайд-матч: на поле выйдут непрофессиональные спортсмены и люди с ограниченными возможностями здоровья.

В городе Официальный кубок чемпионата мира по футболу пробудет до 12 ноября. Его представят на 6 площадках, где волгоградцы смогут вблизи увидеть трофей и сфотографироваться с ним - это академия физической культуры, ФОК «Молодежный» Кировского района, ФОК «Спартанец» Тракторозаводского района, лицей № 5, ТРК «Комсомолл», парк «Семейный» в Дзержинском районе.