Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA едет в Волгоград

Официальный символ главного футбольного события страны – Кубок FIFA прибудет в Волгоград 8 ноября и задержится в городе на несколько дней. За это время жители смогут посмотреть на главный трофей мундиаля и сфотографироваться с ним.

Более 6 килограммов чистого золота в виде человеческих рук, держащих земной шар – так выглядит главный приз. Его презентовали 9 сентября в Москве на стадионе «Лужники» с участием Президента Владимира Путина и Президента FIFA Джанни Инфантино.

После этого кубок отправился в самый длинный национальный тур в истории проекта. Красноярск, Омск, Челябинск, Уфа, Пермь, Пенза, Саранск, Ярославль, Калининград, Тула, Курск, Воронеж и Саратов – позади. Теперь путешественник едет в Волгоград.

Как сообщает пресс-служба администрации региона, церемония приветствия состоится на стадионе «Волгоград Арена». В мероприятии примет участие посол ЧМ-2018 от Волгограда двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева

Следом кубок доставят в Волгоградскую государственную академию физической культуры. Студенты образовательного учреждения первыми сфотографируются с главным трофеем ЧМ-2018. Здесь же состоится «юнифайд» футбольный матч. Цель состязания — объединить людей с особенностями развития и без в единую команду, привлечь внимание общественности к проблеме социализации людей с ограниченными возможностями здоровья.

На следующий день, 9 ноября, Кубок ЧМ-2018 презентуют в ФОКе «Молодежный» Кировского района, а с 13-00 до 18-00 - в Дзержинском районе на территории парка «Семейный».

10 ноября футбольный Кубок будет выставлен в лицее № 5, а 11 ноября его представят воспитанникам детских домов и школ-интернатов Волгоградской области — участникам турнира, который проходит в рамках фестиваля «Каждый ребенок достоин пьедестала!» благотворительного фонда Елены Исинбаевой.

11 ноября в 12-00 церемонию приветствия Кубка в торгово-развлекательном комплексе «КомсоМОЛЛ» откроют футболисты команды «Ротор Волгоград». С 12-00 до 22-00 все желающие жители и гости города смогут сделать фото со спортивной реликвией. Акция в ТРК продолжится 12 ноября с 10-00 до 22-00.

Затем путешественник продолжит свое длинное турне. После Волгограда Кубок побывает в Краснодаре и Сочи. А в январе – апреле 2018 года спортивный трофей отправится в международное путешествие, и только в мае вернется в Россию, чтобы побывать во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Москве.