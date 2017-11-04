Праздничную площадку у музея «Россия – моя история» посетила тысяча человек
Она включает в себя парк с «сухими» фонтанами, детскими и спортивными площадками, цветниками и газонами, пешеходными и велосипедными дорожками. Как убедился корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру», горожане начали собираться здесь уже днем - начало праздничной программы с участием волгоградских творческих коллективов было запланировано на 15 часов.
Волгоградцы могли отведать солдатской каши и блинов, помочь в составлении карты России на интерактивной площадке «Передаю привет», побывать на выставках «Город мастеров», «Казачий быт» и «Молодые аграрии».
Желающие активно фотографировались в фотозоне «Дружный Волгоград». А в сам интерактивный музей «Россия – моя история» тем временем выстроилась очередь - днем посещение мультимедийной экспозиции было бесплатным для школьников и студентов, а вечером, после концерта хэдлайнера нынешнего праздника певицы МакSим и праздничного фейерверка, два зала музея были доступны для волгоградцев без всякой платы в рамках всероссийской акции «Ночь искусств-2017».
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