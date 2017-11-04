Праздничную площадку у музея «Россия – моя история» посетила тысяча человек

Волгоградцы приезжали на праздник у нового интерактивного музея «Россия – моя история» из разных районов города. Ко Дню народного единства здесь приурочили открытие благоустроенной зоны отдыха.

Она включает в себя парк с «сухими» фонтанами, детскими и спортивными площадками, цветниками и газонами, пешеходными и велосипедными дорожками. Как убедился корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру», горожане начали собираться здесь уже днем - начало праздничной программы с участием волгоградских творческих коллективов было запланировано на 15 часов.

Волгоградцы могли отведать солдатской каши и блинов, помочь в составлении карты России на интерактивной площадке «Передаю привет», побывать на выставках «Город мастеров», «Казачий быт» и «Молодые аграрии».