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Праздничную площадку у музея «Россия – моя история» посетила тысяча человек
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Праздничную площадку у музея «Россия – моя история» посетила тысяча человек

Сегодня, 23:36ОбществоСветлана АлекбароваФото: Марина Сабадаш/ novostivolgograda.ru
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