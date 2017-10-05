Экспозиция музея «Россия-Моя история» собрала гигантскую очередь
На экскурсию гостей пригласили после грандиозного открытия, которое прошло на площади перед возведенным комплексом. Первыми в залы прошли почетные гости, следом - горожане.
Желающих оказалось так много, только корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру», находящийся на месте событий, насчитал более 120 человек. Очередь выстроилась на улице и растянулась на несколько метров. По мере того, как группы уводили в различные эпохи, с улицы вновь и вновь подходили люди.
Находясь в мультимедийных залах, забываешь, какой сейчас год. Здесь, внутри, меняются целые эпохи. Рюриковичи, Романовы, события огненных 40-х, еще шаг - и вот ты уже в современности.
- Очень здорово, очень наглядно. Текст плюс фото, плюс видео, полюс схемы — так и правда лучше воспринимается информация. В восторг меня привел купольный кинотеатр. Глядишь будто в небо, а там весь ход истории показан. Знаете, лучше один раз увидеть. Мария Лемешик, ученица казачьего кадетского корпуса им. Недорубова
Эффект полного погружения создает современное техническое оборудование — голограммы, сенсорные экраны, проекционный купол, видеопанели с трехмерными историческими реконструкциями, лайтбоксы, аудиогиды и многое другое. В общей сложности в залах музея смонтировано 300 видеопроекторов, интерактивных столов и панелей.
- Впечатления грандиозные. Контент красочный, яркий, а главное — систематизированный. Полученные здесь знания ученики смогут «разложить по полочкам» и запомнить. Я думаю, что красочность, доступность позволит повысить интерес детей, молодежи и взрослых к истории нашей страны. Воспитанники нашей школы обязательно придут сюда. Андрей Каинов, директор лицея №7 Волгограда
Впечатлениями от первой экскурсии поделился и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
- Каждый зал уникален по-своему. Сегодня мы говорим большое спасибо всем, кто строил здесь с таким усердием, вносил предложения, работал с контентом. И это была не рутинная, а творческая работа. Все, что мы здесь реализовали — это идеи молодежи. Первые стали поступать в 2015 году, сегодня они воплощены в жизнь. Это очередной шаг вперед по созданию комфортной среды для отдыха горожан. Андрей Бочаров, губернатор Волгоградской области
Открытие музея стало первым этапом комплексного благоустройства поймы реки Царицы, которая долгое время оставалось заброшенной. На очереди участок площадью более 5 га от нового культурного объекта до Астраханского моста. Студенты, присутствовавшие на церемонии открытия, в ходе общения с главой региона поддержали его предложение и со своей стороны выступили с инициативой по созданию интернет-площадки, где будут аккумулироваться и обсуждаться идеи по дальнейшему преображению поймы.
Вокруг мультимедийного исторического парка появились площадки для прогулок и активного отдыха горожан - спортивная и детская площадки. В сумерках запестрели струи «сухого» фонтана. На его фоне волгоградцы устроили настоящий «фотосет».
Завершилось открытие грандиозным салютом.
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