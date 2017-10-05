Экспозиция музея «Россия-Моя история» собрала гигантскую очередь

Сегодня в пойме реки Царица открылся интерактивный музей «Россия-Моя история». Попасть внутрь и познакомиться с уникальной мультимедийной экспозицией пожелали сотни жителей Волгограда и Волжского, специально приехавшие на мероприятие.

На экскурсию гостей пригласили после грандиозного открытия, которое прошло на площади перед возведенным комплексом. Первыми в залы прошли почетные гости, следом - горожане.

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

Желающих оказалось так много, только корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру», находящийся на месте событий, насчитал более 120 человек. Очередь выстроилась на улице и растянулась на несколько метров. По мере того, как группы уводили в различные эпохи, с улицы вновь и вновь подходили люди.

Находясь в мультимедийных залах, забываешь, какой сейчас год. Здесь, внутри, меняются целые эпохи. Рюриковичи, Романовы, события огненных 40-х, еще шаг - и вот ты уже в современности.

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

- Очень здорово, очень наглядно. Текст плюс фото, плюс видео, полюс схемы — так и правда лучше воспринимается информация. В восторг меня привел купольный кинотеатр. Глядишь будто в небо, а там весь ход истории показан. Знаете, лучше один раз увидеть. Мария Лемешик, ученица казачьего кадетского корпуса им. Недорубова

Эффект полного погружения создает современное техническое оборудование — голограммы, сенсорные экраны, проекционный купол, видеопанели с трехмерными историческими реконструкциями, лайтбоксы, аудиогиды и многое другое. В общей сложности в залах музея смонтировано 300 видеопроекторов, интерактивных столов и панелей.

- Впечатления грандиозные. Контент красочный, яркий, а главное — систематизированный. Полученные здесь знания ученики смогут «разложить по полочкам» и запомнить. Я думаю, что красочность, доступность позволит повысить интерес детей, молодежи и взрослых к истории нашей страны. Воспитанники нашей школы обязательно придут сюда. Андрей Каинов, директор лицея №7 Волгограда

Впечатлениями от первой экскурсии поделился и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

- Каждый зал уникален по-своему. Сегодня мы говорим большое спасибо всем, кто строил здесь с таким усердием, вносил предложения, работал с контентом. И это была не рутинная, а творческая работа. Все, что мы здесь реализовали — это идеи молодежи. Первые стали поступать в 2015 году, сегодня они воплощены в жизнь. Это очередной шаг вперед по созданию комфортной среды для отдыха горожан. Андрей Бочаров, губернатор Волгоградской области

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

Открытие музея стало первым этапом комплексного благоустройства поймы реки Царицы, которая долгое время оставалось заброшенной. На очереди участок площадью более 5 га от нового культурного объекта до Астраханского моста. Студенты, присутствовавшие на церемонии открытия, в ходе общения с главой региона поддержали его предложение и со своей стороны выступили с инициативой по созданию интернет-площадки, где будут аккумулироваться и обсуждаться идеи по дальнейшему преображению поймы.

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

Вокруг мультимедийного исторического парка появились площадки для прогулок и активного отдыха горожан - спортивная и детская площадки. В сумерках запестрели струи «сухого» фонтана. На его фоне волгоградцы устроили настоящий «фотосет».

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru